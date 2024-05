Mogą czyhać na każdym trawniku. Uważajcie na swoje psy i koty

Jak zabezpieczyć zwierzęta przed kleszczami?

Najgroźniejsza dla psów jest babeszjoza. Jeżeli widać, że zwierzę jest osowiałe, niechętnie się porusza, nie ma apetytu, gorączkuje, a do tego jego mocz ma ciemne zabarwienie, to zdecydowanie powinno skłonić jego właściciela do wizyty u weterynarza. Jednak Hanna Domańska zachęca, żeby każdy pies, który miał wbitego w skórę kleszcza, pojawił się w przychodni weterynaryjnej, celem sprawdzenia, czy nie jest zainfekowany. Wcześnie rozpoczęte leczenie daje duże szanse na całkowite wyzdrowienie. Obecnie lekarze jako zabezpieczenie przeciwko kleszczom polecają leki z grupy izoksazolin. Są to preparaty różnych marek w formie tabletek. - Mają różną długość działania, a jeżeli chodzi o skuteczność, to są zdecydowanie najlepsze - mówiła Domańska.