Arktyczny krajobraz na polskiej plaży

Dwumetrowe wały lodu pojawiły się w ostatnich dniach na plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). Tego typu lodowe góry nad brzegiem zbiorników wodnych nazywane są torosami.
Torosy na Bałtyku. Jak powstają?
To rzadkie zjawisko związane jest z silnym wiatrem. Gdy pokrywająca morze kra zaczyna pękać, podmuchy nanoszą ją na ląd, tworząc charakterystyczne wały przypominające zamarznięte fale. Na południowym Bałtyku dominuje obecnie wiatr z kierunków wschodnich, sprzyjający osadzaniu się lodu na lekko wysuniętej w morze plaży w Mikoszewie.
- Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego. Były małe bryły, ale nie takie ściany lodowe - opowiadała autorka zdjęć - To rzadkie i widowiskowe zjawisko, które zamienia nadmorski krajobraz w prawdziwie arktyczną scenerię - dodała.
Autorka/Autor: ast/dd
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Edyta Kozakiewicz