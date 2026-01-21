Arktyczny krajobraz na polskiej plaży

Torosy lodowe na plaży w Mikoszewie Źródło: Edyta Kozakiewicz

Dwumetrowe wały lodu pojawiły się w ostatnich dniach na plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). Tego typu lodowe góry nad brzegiem zbiorników wodnych nazywane są torosami.

Torosy na Bałtyku. Jak powstają?

To rzadkie zjawisko związane jest z silnym wiatrem. Gdy pokrywająca morze kra zaczyna pękać, podmuchy nanoszą ją na ląd, tworząc charakterystyczne wały przypominające zamarznięte fale. Na południowym Bałtyku dominuje obecnie wiatr z kierunków wschodnich, sprzyjający osadzaniu się lodu na lekko wysuniętej w morze plaży w Mikoszewie.

- Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego. Były małe bryły, ale nie takie ściany lodowe - opowiadała autorka zdjęć - To rzadkie i widowiskowe zjawisko, które zamienia nadmorski krajobraz w prawdziwie arktyczną scenerię - dodała.

