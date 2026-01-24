17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie

Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek Źródło: TVN24

Na plaży w Mikoszewie w województwie pomorskim utworzyły się torosy. To malowniczo wyglądające wały lodu, które powstają przy minusowej temperaturze nad brzegami zbiorników podczas silnych powiewów wiatru. Gdy kra zaczyna pękać, podmuchy nanoszą ją na ląd, tworząc charakterystyczne, naturalne konstrukcje. Te w Mikoszewie osiągają wysokość nawet dwóch metrów.

Spadł podczas chodzenia po torosach

Podczas podziwiania torosów należy jednak zachować ostrożność. Przekonał się o tym 17-latek, który w sobotę chodził po lodowych wałach na plaży w Mikoszewie.

Jak przekazał starszy sierżant Kamil Marzec z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, po godzinie 13 na miejsce została wezwana policja. Okazało się, że nastolatek przewrócił się chodząc po torosach i spadł z wysokości około metra. Na miejscu pojawiło się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR). Lądowanie śmigłowca LPR zabezpieczała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

Chłopak był przytomny i został przetransportowany do szpitala - poinformowała kapitan Anna Piechowska z KPP w Nowym Dworze Gdańskim. Jego rodzice zostali poinformowani o zdarzeniu, a życiu nastolatka nie zagraża niebezpieczeństwo.

