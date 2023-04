Łoś spacerował po stacji benzynowej. "Ten pan jeździ na bezołowiowej"

Łoś w Mikołajkach. "Widuję go od kilku miesięcy"

Internautce łosia udało się nagrać w piątek wieczorem. - To nie pierwszy raz, kiedy go widzę, to stały bywalec tej stacji. W tym tygodniu to już drugi raz, ale poprzednio nie udało mi się go nagrać. Ma swoją trasę. Niespiesznie przekracza drogę krajową, która jest kilka metrów dalej i lubi się na niej zatrzymać i postać. Potem idzie na stację, a potem wchodzi na czyjąś posesję. Widuję go od kilku miesięcy, razem z mężem jesteśmy przyzwyczajeni do łosi, ale łażą po lasach. Ten wchodzi na teren zabudowany. Jest wspaniały - zaznaczyła nasza rozmówczyni.