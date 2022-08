Błąd, który popełnia większość rodziców. "Często taka informacja jest potrzebna lekarzowi"

65 procent przebadanych rodziców dzieci w wieku 0-7 lat nie zapisuje wyniku dokonywanego pomiaru temperatury, 11 proc. sporadycznie go notuje, a 17 proc. nie pamięta, czy tak dotychczas robiło. W przypadku rodziców dzieci w wieku 8-14 lat jedynie trzy proc. dokonuje zapisu, 69 proc. tego nie robi, 6 proc. rzadko to robi, a 22 proc. nie potrafi sobie tego przypomnieć.

"Regularne zapiski mogą ułatwić postawienie diagnozy"

- Rodzice wychodzą z założenia, że taki zapis nie jest istotny i wolą zapamiętać wynik. Jednak warto notować pomiar temperatury u dziecka, na przykład po to, by sprawdzić, po jakim czasie od podania leków temperatura spadła bądź wzrosła. Często taka informacja jest potrzebna lekarzowi podczas konsultacji - powiedział współautor badania Piotr Piątek.

Mierzenie temperatury szczególnie ważne w przypadku najmłodszych dzieci

Rodzaj termometru ma znaczenie

Jak wskazał dr Wojciech Francuzik z firmy technologicznej Warmie, współautor badania, "szybkość pomiaru może być najważniejszą kwestią w przypadku dzieci do trzeciego roku życia, które najtrudniej jest utrzymać bez ruchu". - Trzymanie termometru pod pachą przez parę minut jest bardziej problematyczne, niż pomiar na czole, na przykład w trakcie snu - dodał. Badanie zostało przeprowadzone przez UCE RESEARCH i Warmie metodą ankiet elektronicznych wśród 1017 osób, które zadeklarowały, że mają i na co dzień wychowują dzieci w wieku od 0 do 7 lat oraz od 8 do 14 lat.