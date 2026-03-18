Wilk przy granicy z Rosją. "To była fajna, ciekawa sytuacja"

Wilk przy granicy z Rosją Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Wilk pojawił się w poniedziałek pod wieczór na odcinku granicy Polski z Federacją Rosyjską, który jest chroniony przez Placówkę Straży Granicznej w Krynicy Morskiej. Zwierzę, idące po plaży i pijące wodę z Bałtyku, uchwycono na nagraniu.

"Jedno jest pewne - nawet dzika natura wie, gdzie warto się pokazać" - napisał na Facebooku Morski Oddział Straży Granicznej.

Wilk na Mierzei Wiślanej

Jak przekazała w rozmowie z tvnmeteo.pl Katarzyna Przybysz, rzeczniczka prasowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej, nagranie zostało zarejestrowane w okolicach miejscowości Piaski, która położona jest na samym końcu Mierzei Wiślanej.

- Wilkowi nic nie było, był w dobrym stanie, nie kulał, dlatego nie zawiadamialiśmy żadnych służb - powiedziała. - To była fajna, ciekawa sytuacja, dlatego opublikowaliśmy to wideo w mediach społecznościowych - dodała.

Katarzyna Przybysz powiedziała, że pracownicy straży granicznej natrafiają czasami na dzikie zwierzęta - na przykład na łosie.

Wilk przy granicy z Rosją Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Wilk szary

Wilk szary (Canis lupus) to drapieżny ssak należący do rodziny psowatych (Canidae). Występuje na terenie lasów, równin, terenów bagiennych oraz gór Eurazji i Ameryki Północnej. W Polsce jego liczebność gwałtownie zmniejszyła się w XX wieku na skutek działalności człowieka i dlatego w 1998 roku znalazł się na liście gatunków objętych ścisłą ochroną. Dzięki temu przez ostatnie ćwierćwiecze obserwowaliśmy stopniową odbudowę jego populacji.