Wilk przy granicy z Rosją. "To była fajna, ciekawa sytuacja"

Wilk pojawił się w poniedziałek pod wieczór na odcinku granicy Polski z Federacją Rosyjską, który jest chroniony przez Placówkę Straży Granicznej w Krynicy Morskiej. Zwierzę, idące po plaży i pijące wodę z Bałtyku, uchwycono na nagraniu.
"Jedno jest pewne - nawet dzika natura wie, gdzie warto się pokazać" - napisał na Facebooku Morski Oddział Straży Granicznej.
Wilk na Mierzei Wiślanej
Jak przekazała w rozmowie z tvnmeteo.pl Katarzyna Przybysz, rzeczniczka prasowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej, nagranie zostało zarejestrowane w okolicach miejscowości Piaski, która położona jest na samym końcu Mierzei Wiślanej.
- Wilkowi nic nie było, był w dobrym stanie, nie kulał, dlatego nie zawiadamialiśmy żadnych służb - powiedziała. - To była fajna, ciekawa sytuacja, dlatego opublikowaliśmy to wideo w mediach społecznościowych - dodała.
Katarzyna Przybysz powiedziała, że pracownicy straży granicznej natrafiają czasami na dzikie zwierzęta - na przykład na łosie.
Wilk szary
Wilk szary (Canis lupus) to drapieżny ssak należący do rodziny psowatych (Canidae). Występuje na terenie lasów, równin, terenów bagiennych oraz gór Eurazji i Ameryki Północnej. W Polsce jego liczebność gwałtownie zmniejszyła się w XX wieku na skutek działalności człowieka i dlatego w 1998 roku znalazł się na liście gatunków objętych ścisłą ochroną. Dzięki temu przez ostatnie ćwierćwiecze obserwowaliśmy stopniową odbudowę jego populacji.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl, Morski Oddział Straży Granicznej, WWF
