Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Foki wygrzewają się na bałtyckiej plaży. Zobacz nagranie

Foki wygrzewają się na plaży nad Mierzeją Wiślaną
Źródło: facebook.com/namierzeje
Dopiero co rozpoczęła się wiosna, a nad Bałtykiem już można zobaczyć wygrzewające się foki. W mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym widać sporą grupę tych morskich ssaków.

Do tej pory marzec przyniósł nam wiele ciepłych i słonecznych dni. Z ładnej aury korzystają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta.

Na plażach Mierzei Wiślanej już jest ciasno

Profil w mediach społecznościowych "Na Mierzeję" udostępnił w niedzielę nagranie, na którym widać wiele fok wygrzewających się na jednej z plaż na Mierzei Wiślanej.

"To dopiero pierwszy weekend wiosny, a na plażach Mierzei Wiślanej już robi się ciasno. Wszyscy łapią marcowe słoneczko" - napisali żartobliwie autorzy profilu.

Gatunki fok żyjące nad Bałtykiem

Nad Bałtykiem występują trzy gatunki fok. Foka pospolita przebywa głównie w wodach płytkich, w pobliżu piaszczystych plaż. Tworzy kolonie liczące do kilkuset sztuk. Foka szara jest gatunkiem osiadłym, chociaż młode osobniki często odbywają długie, samotne wycieczki. Foka obrączkowana z kolei zwykle spędza swoje życie samotnie, na lodzie, krach i w zamarzniętych akwenach.

Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, foka pospolita jest najrzadziej występującym gatunkiem nad Bałtykiem. W Polsce spotykana jest bardzo rzadko. Od kilkunastu lat można z kolei zaobserwować stopniowy powrót fok szarych na nasze wybrzeże. Można się na nie natknąć głównie na piaszczystych łachach w Ujściu Wisły.

Jeśli zauważymy fokę na plaży, najlepiej zapewnić jej możliwość spokojnego odpoczynku. Należy zachować dystans około 30 metrów, nie hałasować i nie zaganiać zwierzęta do wody, a gdy spacerujemy z psem - trzymać swojego pupila na smyczy. Warto również zadzwonić do Błękitnego Patrolu WWF - jego wolontariusze sprawdzą, czy z foką jest wszystko w porządku.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Na Mierzeję, Fokarium, WWF, Stacja Morska w Helu

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/namierzeje

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaMorze Bałtyckie
Czytaj także:
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom