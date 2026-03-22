Foki wygrzewają się na bałtyckiej plaży. Zobacz nagranie

Foki wygrzewają się na plaży nad Mierzeją Wiślaną Źródło: facebook.com/namierzeje

Do tej pory marzec przyniósł nam wiele ciepłych i słonecznych dni. Z ładnej aury korzystają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta.

Na plażach Mierzei Wiślanej już jest ciasno

Profil w mediach społecznościowych "Na Mierzeję" udostępnił w niedzielę nagranie, na którym widać wiele fok wygrzewających się na jednej z plaż na Mierzei Wiślanej.

"To dopiero pierwszy weekend wiosny, a na plażach Mierzei Wiślanej już robi się ciasno. Wszyscy łapią marcowe słoneczko" - napisali żartobliwie autorzy profilu.

Gatunki fok żyjące nad Bałtykiem

Nad Bałtykiem występują trzy gatunki fok. Foka pospolita przebywa głównie w wodach płytkich, w pobliżu piaszczystych plaż. Tworzy kolonie liczące do kilkuset sztuk. Foka szara jest gatunkiem osiadłym, chociaż młode osobniki często odbywają długie, samotne wycieczki. Foka obrączkowana z kolei zwykle spędza swoje życie samotnie, na lodzie, krach i w zamarzniętych akwenach.

Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, foka pospolita jest najrzadziej występującym gatunkiem nad Bałtykiem. W Polsce spotykana jest bardzo rzadko. Od kilkunastu lat można z kolei zaobserwować stopniowy powrót fok szarych na nasze wybrzeże. Można się na nie natknąć głównie na piaszczystych łachach w Ujściu Wisły.

Jeśli zauważymy fokę na plaży, najlepiej zapewnić jej możliwość spokojnego odpoczynku. Należy zachować dystans około 30 metrów, nie hałasować i nie zaganiać zwierzęta do wody, a gdy spacerujemy z psem - trzymać swojego pupila na smyczy. Warto również zadzwonić do Błękitnego Patrolu WWF - jego wolontariusze sprawdzą, czy z foką jest wszystko w porządku.

Opracował Krzysztof Posytek