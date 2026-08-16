Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Foka siedziała na desce SUP w Mielnie. Nagranie

|
Foka w Mielnie
Foka na plaży w Mielnie
Źródło wideo: Kontakt24 / Agnieszka
Źródło zdj. gł.: Agnieszka / Kontakt24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na plaży w Mielnie pojawiła się foka, która weszła na deskę SUP jednego z plażowiczów. Niecodzienne zdarzenie wywołało niemałą sensację wśród obserwatorów. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Kamil, który w sobotę po południu był świadkiem niecodziennej sytuacji na plaży w Mielnie w województwie zachodniopomorskim. Foka, która pływała niedaleko, weszła na deskę SUP jednego z plażowiczów. Zdarzenie można zobaczyć w nagraniu.

Niecodzienna sytuacja na plaży w Mielnie

- Początkowo był to normalny dzień na plaży. W pewnym momencie w wodzie pojawiła się foka. Zebrało się wokół niej zbiorowisko ludzi. Świadkowie opowiadali, że zwierzę samo weszło na deskę. Było to około godziny 14. Początkowo foka zrobiła dużą sensację. Niektórzy ludzie stwierdzili, że trzeba ją pogłaskać, dotknąć - relacjonował internauta. - Były próby delikatnego zrzucenia foki do wody, ale wtedy i tak wracała na deskę. Siedziała na niej kilka godzin. Po jakimś czasie ludzie chyba się przyzwyczaili do jej widoku. Nikt już do niej nie podpływał. Wszyscy raczej obserwowali - opowiadał.

Klatka kluczowa-630666
Foka na plaży w Mielnie
Źródło: Kontakt24 / Agnieszka

>>> CZYTAJ TEŻ: Setki fok na plaży w Mikoszewie. "To niecodzienny widok"

Internauta kontaktował się w tej sprawie z fokarium na Helu. Foka wyglądała na zdrową, dlatego nie była potrzebna interwencja. Mężczyzna zadzwonił też na Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy pojawili się na miejscu po godzinie 17. - Foka została odholowana na wybrzeże, a po wypuszczeniu już odpłynęła - dodał pan Kamil.

Źródło: Kontakt24
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
zwierzęta
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
baltyk litwa shutterstock_2572416689
17-latek z Polski utonął na Litwie
Świat
Opady na godzinę 23 wg modelu GFS
Nawet 40 litrów wody. Idą burze z ulewami
Prognoza
Śmigłowiec Ratunkowy TOPR
Trudny weekend w Tatrach. Nie żyje turysta
Polska
Trwa największy pożar w Belgii
Największy pożar lasów w historii Belgii. Ogień zbliża się do granicy z Niemcami
Świat
Upały we Włoszech
W pogodzie we Włoszech nastąpi przełom
Świat
Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Prognoza
Skutki huraganu Lala, Hawaje
"Lepiej być w domu". Lala zbliżyła się do Hawajów
Świat
Trzęsienie ziemi w Indonezji zniszczyło wiele domów
"Wziąłem ze sobą tylko swoje ciało"
Świat
Gorąco ( +33) pod Tatrami
Pogoda podzieli Polskę. W części kraju jak na patelni
Polska
Kozy
Dwie kozy wsiadły do miejskiego autobusu
Ciekawostki
Popękana droga po trzęsieni ziemi
Ziemia wciąż się trzęsie. Są kolejne ofiary śmiertelne
Świat
Pożar w Belgii
Największy pożar w historii kraju. Władze ogłaszają pierwsze ewakuacje
Świat
Ulewa, intensywne opady, deszcz
Nadchodzi diametralna zmiana pogody
Prognoza
Lala na zdjęciu satelitarnym
Lala zmierza na Hawaje. Może stać się huraganem
Świat
skumulowane opady do 29 sieprnia
Pogoda na drugą połowę sierpnia. "Modele dają wyraźny sygnał"
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Armilli nieopodal Granady w Hiszpanii
Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. "Zaczyna to bardzo przypominać koniec świata"
Świat
Orka Toni
Jedna z najrzadszych orek świata znaleziona z ranami. "Ślady wskazujące na trafienie śrutem"
Świat
Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Utrudnienia się przedłużają. Polska przewodniczka z "dobrą wiadomością"
Świat
Skutki pożaru w okolicach miejscowości Potomje w Chorwacji
Chorwację trawią pożary, mieszkańcy liczą straty. "Prawie dostałem zawału"
Świat
Pożar w Chorwacji
"Wszystko działo się błyskawicznie". Polak o ucieczce przed wielkim pożarem
Świat
Pożar na wyspie Kos
Pożar na popularnej greckiej wyspie
Świat
Pożar w Stourbridge
Kraj "jak beczka prochu". Kilkadziesiąt domostw ucierpiało w pożarze
Świat
Obserwacja aktywności Etny z bliska
To nie koniec paraliżu lotniska. Kolejny dzień utrudnień
Świat
Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja
Kolejny pożar w Chorwacji. "Kłęby dymu były ogromne, nad nami latały samoloty"
Świat
2pozar
Mapa pełna czerwieni. "Natychmiast zadzwoń pod numer 112"
Polska
Chorwacja. W rejonie Omisza szaleje pożar
Wielki pożar w chorwackim kurorcie. Polacy wśród poszkodowanych
Świat
Pożary w Chorwacji
Ogień w popularnym kurorcie. Polskie MSZ ostrzega
Świat
Pożar w Huertgenwald w zachodnich Niemczech
Pożar na zachodzie Niemiec. "Zabraliśmy rzeczy, a potem uciekliśmy"
Świat
Kot przeżył pod gruzami 49 dni
Znaleźli żywego kota pod gruzami 49 dni po trzęsieniu ziemi
Świat
Skutki trzęsienia ziemi w Kolumbii
"Szansa na odnalezienie ocalałych maleje"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom