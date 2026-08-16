Polska Foka siedziała na desce SUP w Mielnie. Nagranie Damian Dziugieł |

Foka na plaży w Mielnie Źródło wideo: Kontakt24 / Agnieszka Źródło zdj. gł.: Agnieszka / Kontakt24

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Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Kamil, który w sobotę po południu był świadkiem niecodziennej sytuacji na plaży w Mielnie w województwie zachodniopomorskim. Foka, która pływała niedaleko, weszła na deskę SUP jednego z plażowiczów. Zdarzenie można zobaczyć w nagraniu.

Niecodzienna sytuacja na plaży w Mielnie

- Początkowo był to normalny dzień na plaży. W pewnym momencie w wodzie pojawiła się foka. Zebrało się wokół niej zbiorowisko ludzi. Świadkowie opowiadali, że zwierzę samo weszło na deskę. Było to około godziny 14. Początkowo foka zrobiła dużą sensację. Niektórzy ludzie stwierdzili, że trzeba ją pogłaskać, dotknąć - relacjonował internauta. - Były próby delikatnego zrzucenia foki do wody, ale wtedy i tak wracała na deskę. Siedziała na niej kilka godzin. Po jakimś czasie ludzie chyba się przyzwyczaili do jej widoku. Nikt już do niej nie podpływał. Wszyscy raczej obserwowali - opowiadał.

Foka na plaży w Mielnie Źródło: Kontakt24 / Agnieszka

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Internauta kontaktował się w tej sprawie z fokarium na Helu. Foka wyglądała na zdrową, dlatego nie była potrzebna interwencja. Mężczyzna zadzwonił też na Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy pojawili się na miejscu po godzinie 17. - Foka została odholowana na wybrzeże, a po wypuszczeniu już odpłynęła - dodał pan Kamil.