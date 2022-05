Duży pożar na Śląsku. W ogniu około 50 hektarów

Do pożaru doszło w okolicy drogi wojewódzkiej nr 908, łączącej Tarnowskie Góry z Częstochową. Z uwagi na duże zadymienie został wstrzymany ruch na tej trasie, a także na łączącej się z nią drodze wojewódzkiej nr 912. - Policja zabezpiecza przejazd służb i czuwa nad tym, by nie doszło tam do żadnych zdarzeń drogowych - powiedział rzecznik tarnogórskiej policji st. sierż. Kamil Kubica. Późnym popołudniem przekazał informację, że ruch na drodze 908 został już wznowiony. Na dw 912 wyznaczono objazd ul. Wyciślika do drogi nr 908.