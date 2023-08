Na plaży we Władysławowie nie było widać morza. Skąd wzięła się gęsta mgła?

Mgła w niedzielę rano zasnuła plażę we Władysławowie, całkowicie kryjąc w sobie bałtyckie fale. Synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk tłumaczył na antenie TVN24, co jest przyczyną tego efektownie wyglądającego zjawiska.

Plażowiczów, którzy w niedzielę rano przyszli na plażę we Władysławowie by się opalać, czekała niezbyt przyjemna niespodzianka. Bałtycki brzeg zasnuła bowiem gęsta, silnie ograniczająca widzialność mgła. Chociaż od czasu do czasu aura zdawała się przejaśniać, mgła po chwili wracała, ponownie spowijając morskie wody.