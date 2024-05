Biało nad Bałtykiem. To zjawisko może być groźne

Biała jak mleko

Mgła morska, mgła adwekcyjna. Jak powstają te zjawiska

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem mgły morskiej, zaliczanej do mgieł adwekcyjnych. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego. W nasz rejon nadciągają masy powietrza z południa i południowego wschodu, znad Morza Śródziemnego i Czarnego.

- To ciepłe powietrze, w którym temperatura na Wybrzeżu wzrasta właśnie do 20 stopni. Tymczasem woda powierzchniowa Bałtyku jest chłodniejsza i ma temperaturę około 16-18 st. C przy samym brzegu, a w głębi morza około 14 st. C - wyjaśniła synoptyk.