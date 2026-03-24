Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę

Bocian - zdjęcie poglądowe
Bocian powrócił do gniazda w Mierzynie
Źródło: szczecin-kamery-na-zywo-bociany-mierzyn
Do słynnego mazurskiego bociana Krutka przyleciała we wtorek jego partnerka. Para wspólnie uzupełnia braki w gnieździe. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to samica złoży jaja, z których wyklują się młode - poinformował Mazurski Park Krajobrazowy.

Bocian Krutek pojawił się we wsi Krutyń na Mazurach 23 lutego. Jego lot do Polski śledziły osoby, które z utęsknieniem czekały na koniec zimy. Przez miesiąc porządkował gniazdo, czekając na partnerkę. Jakub Masiarz z działu ochrony przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego powiedział, że wreszcie po długim oczekiwaniu, we wtorek, do Krutka przyleciała partnerka. Nie wiadomo, czy to ta sama samica, co w zeszłym roku.

- Nie jesteśmy w stanie tego określić, nie jest zaobrączkowana - powiedział Jakub Masiarz. Dodał, że u bocianów rzadko samce mają potomstwo z tymi samymi samicami co roku.

Za kilkanaście dni mogą w gnieździe pojawić się jaja

Przyrodnik powiedział, że u bocianów to samiec początkowo zajmuje gniazdo i czekając na partnerkę, nadbudowuje je.

- Potem już w dwójkę znoszą materiał i uzupełniają braki w gnieździe. Gdy samica złoży jaja, to ona siedzi w gnieździe. Samiec donosi pokarm dla siebie i dla samicy, ale też wymienia się z partnerką podczas inkubacji jaj - tłumaczył Jakub Masiarz. Fani Krutka czekają teraz na pojawienie się młodych. - Widziano kopulację Krutka i jego partnerki, więc można przyjąć, że w przeciągu kilkunastu dni mogą w gnieździe pojawić się jaja - dodał. W Mazurskim Parku Krajobrazowym bociany wychowują w ostatnim czasie 3-4 młodych. Krutek, który miesiąc temu przyleciał na Mazury, był wycieńczony, ale po krótkim pobycie w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów trafił do gniazda, które znajduje się w centrum wsi.

Bociany wracają, w gniazdach zaczyna się ruch
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bociany wracają, w gniazdach zaczyna się ruch

TVN24

Symbol miejscowości Krutyń

Krutek to słynny bocian biały, który stał się symbolem miejscowości Krutyń na Mazurach. Ptak zyskał sławę dzięki monitorowaniu jego tras migracji za pomocą nadajnika GPS. Historia Krutka rozpoczęła się, gdy jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie tysiące osób śledzą jego coroczne, punktualne powroty z Afryki do gniazda na Mazurach.

Wypatrujemy ich na niebie, bo są oznakami wiosny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wypatrujemy ich na niebie, bo są oznakami wiosny

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, Mazurski Park Krajobrazowy

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Czytaj także:
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
Świat
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Prognoza
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
Świat
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
Smog
Zimno, przymrozek, mróz
Mróz to dopiero początek, bo na horyzoncie widać śnieg. Są ostrzeżenia
Prognoza
Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak
Utknął w wodach Bałtyku. Służby próbują go uratować
Świat
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
Świat
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię
Świat
Wiosna, pogoda
Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
Świat
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
Prognoza
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
Świat
Samochód porwany przez powódź niedaleko miasta Barka
Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób
Świat
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
Świat
Wzburzone fale oceanu
Jeśli teraz nie zadziałamy, konsekwencje będziemy odczuwać tysiące lat
Nauka
Żółw morski
Żółwie noszą na sobie ślady zmian zachodzących w oceanach
Nauka
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię
Świat
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
Świat
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
Polska
Przelotny deszcz
Lokalnie może przelotnie popadać
Prognoza
Przymrozek, noc
IMGW ostrzega przed przymrozkami. Bez alertów tylko w jednym powiecie
Prognoza
Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy
Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął
Świat
Noc, chmury, zachmurzenie
Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur
Prognoza
Zorza polarna na Pomorzu
Zorza polarna może rozświetlić tej nocy niebo nad Polską
Ciekawostki
Morze Bałtyckie w marcu
Niezwykły widok nad Bałtykiem. Nagranie
Polska
Śnieg
Zmiana pogody będzie diametralna
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom