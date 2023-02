Rośnie poziom Wisły w okolicach Płocka, w Małopolsce znów kursuje prom Drogowiec

W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej w pobliżu Płocka (województwo mazowieckie) obserwowany jest rosnący trend poziomu Wisły. Od czwartku do soboty mogą być tam przekroczone stany ostrzegawcze. Po Wiśle w Małopolsce znów kursuje prom Drogowiec.

Jak poinformowano, "od godziny 12 w czwartek, 23 lutego do godz. 12 w sobotę, 25 lutego na rzece Wiśle od ujścia Narwi do Zbiornika Włocławek przewiduje się wzrosty stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej". Ma to związek ze spływem wód z górnej części dorzecza - przekazał Urząd Miasta Płocka. W komunikacie zaznaczono, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określane jest na 90 procent.