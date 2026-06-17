Polska Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"

Martwa foka na plaży niedaleko Ustki Źródło wideo: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Mariusz Jasłowski

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o martwej foce. Zwierzę leżało na plaży w Lędowie niedaleko Ustki (woj. pomorskie), na wysokości jednego z zejść na plażę.

- Dostaliśmy informację, że w Lędowie na plaży leży martwa foka. Wolontariusze postarają się podjechać do niej jeszcze tego wieczoru. Foka jest w stanie rozkładu, ciężko wyrokować, co się mogło zadziać. Po oględzinach może będzie można stwierdzić coś więcej - poinformował Paweł Żmuda z Błękitnego Patrolu WWF.

Martwa foka na plaży w pobliżu Ustki Źródło zdjęcia: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

W Bałtyku żyją trzy gatunki fok: foki szare, foki pospolite i foki obrączkowane. W Polsce spotykamy głównie przedstawicieli tego pierwszego. Foki szare, czyli szarytki morskie, są największe spośród bałtyckich fok. Chociaż na lądzie ich ruchy są dość powolne, zwinnie pływają i nurkują.