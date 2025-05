Martwa foka w Kołobrzegu. "Był to samiec, duży osobnik"

W poniedziałek rano przy brzegu plaży w Kołobrzegu znaleziono martwą szarytkę morską. Ciało ssaka morskiego wyłowiono i zabezpieczono do badań. To druga martwa foka znaleziona w tym roku.

- Ciało wyłowiono i zabezpieczono do badań. Był to samiec, duży osobnik, we wstępnym stanie rozkładu. Nie wiadomo, jak długo dryfował martwy. Jego wiek będzie można określić dopiero po badaniach zębów - poinformował Sebastian Warszewski. Dodał, że to druga martwa foka znaleziona w tym roku. Miesiąc wcześniej zwierzę zostało odnalezione niemal w tym samym miejscu, co prawdopodobnie związane jest z prądami morskimi.