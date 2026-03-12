Małopolska. Jeżozwierz przeciął im drogę. "Byliśmy bardzo zaskoczeni"

Jeżozwierz na drodze, Alwernia (Małopolskie) Źródło: Sebastian/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek przed godziną 20 pan Sebastian wracał z synem z Krakowa do Chrzanowa w województwie małopolskim. Gdy jechał przez las w miejscowości Alwernia w powiecie chrzanowskim, drogę przecięło mu zwierzę, którego zupełnie nie spodziewał się spotkać.

- W pewnym momencie zauważyliśmy na drodze zwierzę wyglądające na jeżozwierza. Upewniliśmy się od razu w internecie, czy to na pewno to. Okazało się, że tak. Wyglądał na dorosłego osobnika. Był szaro-biały. Zauważył światła mojego samochodu, ale wszedł na drogę jak gdyby nigdy nic. My się praktycznie zatrzymaliśmy, a on sobie spokojnie, dostojnie przeszedł na drugą stronę i zniknął w lesie - relacjonował mężczyzna.

Jeżozwierz na drodze, Alwernia (Małopolskie) Źródło: Sebastian/Kontakt24

Skąd jeżozwierz w małopolskim lesie?

Pan Sebastian przyznał, że w pierwszej chwili po spotkaniu jeżozwierzem nie wiedział, co zrobić. Ostatecznie zadzwonił pod numer 112, a operator przekierował go do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego pracownicy poinformowali, że zajmą się zwierzęciem, choć byli równie zaskoczeni jego obecnością co pan Sebastian.

- Nie słyszałem wcześniej, aby jeżozwierz pojawiał się w tej okolicy. Pan w centrum zarządzania też pierwszy raz odebrał telefon w tej sprawie. Jest takie prawdopodobieństwo, że to zwierzę uciekło komuś z hodowli. Przeczytaliśmy także, że jeżozwierz w ogóle nie występuje w Polsce. Byliśmy bardzo zaskoczeni - przyznał pan Sebastian.

Jeżozwierz (łac. Hystrix) to rodzaj ssaków z rodziny jeżozwierzowatych. Obejmuje gatunki występujące w wielu miejscach, ale żaden z nich nie jest rodzimy dla Polski. Na jeżozwierze żyjące w naturalnym środowisku można natknąć się w wielu krajach Afryki i Azji. W Europie zwierzęta te występują tylko we Włoszech. Są drugimi największymi gryzoniami Starego Kontynentu, ustępując rozmiarami tylko bobrom.

Opracował Krzysztof Posytek