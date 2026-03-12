Logo TVN24
Polska

Małopolska. Jeżozwierz przeciął im drogę. "Byliśmy bardzo zaskoczeni"

Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Jeżozwierz na drodze, Alwernia (Małopolskie)
Źródło: Sebastian/Kontakt24
Kierowca z Małopolski, jadący z synem do Chrzanowa, trafił na drodze na niespodziewanego gościa. Był to jeżozwierz, który naturalnie nie występuje w Polsce. Zwierzęciem zajęło się Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek przed godziną 20 pan Sebastian wracał z synem z Krakowa do Chrzanowa w województwie małopolskim. Gdy jechał przez las w miejscowości Alwernia w powiecie chrzanowskim, drogę przecięło mu zwierzę, którego zupełnie nie spodziewał się spotkać.

- W pewnym momencie zauważyliśmy na drodze zwierzę wyglądające na jeżozwierza. Upewniliśmy się od razu w internecie, czy to na pewno to. Okazało się, że tak. Wyglądał na dorosłego osobnika. Był szaro-biały. Zauważył światła mojego samochodu, ale wszedł na drogę jak gdyby nigdy nic. My się praktycznie zatrzymaliśmy, a on sobie spokojnie, dostojnie przeszedł na drugą stronę i zniknął w lesie - relacjonował mężczyzna.

Jeżozwierz na drodze, Alwernia (Małopolskie)
Źródło: Sebastian/Kontakt24

Skąd jeżozwierz w małopolskim lesie?

Pan Sebastian przyznał, że w pierwszej chwili po spotkaniu jeżozwierzem nie wiedział, co zrobić. Ostatecznie zadzwonił pod numer 112, a operator przekierował go do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego pracownicy poinformowali, że zajmą się zwierzęciem, choć byli równie zaskoczeni jego obecnością co pan Sebastian.

- Nie słyszałem wcześniej, aby jeżozwierz pojawiał się w tej okolicy. Pan w centrum zarządzania też pierwszy raz odebrał telefon w tej sprawie. Jest takie prawdopodobieństwo, że to zwierzę uciekło komuś z hodowli. Przeczytaliśmy także, że jeżozwierz w ogóle nie występuje w Polsce. Byliśmy bardzo zaskoczeni - przyznał pan Sebastian.

Jeżozwierz (łac. Hystrix) to rodzaj ssaków z rodziny jeżozwierzowatych. Obejmuje gatunki występujące w wielu miejscach, ale żaden z nich nie jest rodzimy dla Polski. Na jeżozwierze żyjące w naturalnym środowisku można natknąć się w wielu krajach Afryki i Azji. W Europie zwierzęta te występują tylko we Włoszech. Są drugimi największymi gryzoniami Starego Kontynentu, ustępując rozmiarami tylko bobrom.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sebastian/Kontakt24

zwierzętawojewództwo małopolskie
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom