Małopolska. Wysoki poziom wody w Wiśle. Do odwołania nie działa prom "Drogowiec"

Z powodu wysokiego poziomu wody w Wiśle zawieszono kursowanie promu "Drogowiec". Starostwo w Wadowicach, do którego należy prom, przekazało, że wstrzymanie będzie obowiązywać do odwołania. By dostać się ze Spytkowic do Poręby Żegoty, mieszkańcy muszą kierować się objazdami.