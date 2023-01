Trzecia doba bez prądu po weekendowym ataku zimy. Energia nie docierała do tysięcy odbiorców

Tysiące mieszkańców Małopolski w poniedziałek rano wciąż nie miały prądu po intensywnych opadach śniegu, które nawiedzały region od piątkowej nocy. Także na Podkarpaciu energia nie docierała jeszcze do wielu odbiorców. Reporter TVN24 Marcin Kwaśny był w Jurczycach niedaleko Krakowa, gdzie część ludzi w takiej sytuacji jest już trzecią dobę. Rozmawialiśmy też z przedstawicielami innych miejscowości południowej Polski, doświadczonych niespodziewanym "zaciemnieniem".

Z powodu śniegu, który uszkodził niektóre linie energetyczne, w Małopolsce w poniedziałek rano bez prądu pozostawało nadal 4,5 tys. odbiorców. Na Podkarpaciu w tej sytuacji było 2,5 tysiąca odbiorców. Brak energii elektrycznej to konsekwencja intensywnych i obfitych opadów śniegu w minione dni, kiedy to pod naporem ciężkiego, mokrego śniegu zerwane zostały linie średniego napięcia, a łamiące się gałęzie i drzewa uszkodziły słupy i linie energetyczne.

W najgorszym momencie zimowego ataku, w sobotę, bez prądu zostało ponad 200 tysięcy odbiorców w całej Polsce.

Małopolska: kolejna doba rozpoczęła się bez prądu

- Na godzinę 6 bez prądu jest 4,5 tys. odbiorców - tak o sytuacji w Małopolsce informowała w poniedziałek rano rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja Ewa Groń. Zapewniła, że w terenie pracują brygady techniczne, które usuwają awarie. W sobotę bez zasilania było w Małopolsce 108 tys. klientów, a w niedzielę po południu - 15 tysięcy.

Dotknięte zaciemnieniem są zarówno pojedyncze budynki w miastach, jak i znaczące obszary niektórych wsi. Prądu nie ma część mieszkańców powiatu krakowskiego. - Najtrudniejsza sytuacja jest w Jurczycach, Woli Radziszowskiej i w Polance Hallera. Z informacji uzyskanych od Tauronu wynika, że awarie są sukcesywnie naprawiane, jednak nie wiadomo, kiedy zostaną usunięte - mówił portalowi tvn24.pl około południa Marcin Kozielski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

- Przygotowaliśmy miejsca noclegowe, w których można zjeść ciepły posiłek i się ogrzać. Zaangażowaliśmy w działania pomocowe wszystkie dostępne agregaty prądotwórcze, które teraz znajdują się w domach, w których mieszkają osoby wymagające respiratora lub innej aparatury podtrzymującej życie - dodał Kozielski.

Mieszkańcy Jurczyc: Od piątku nie ma prądu. W domu zimno

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny dotarł do wspomnianych Jurczyc, kilkanaście kilometrów od Krakowa. - To już trzecia doba bez prądu - podkreślił dziennikarz, cytując mieszkańców. Ci skarżą się, że jest to ogromny problem, gdyż dla wielu oznacza to także brak ogrzewania. Co więcej, kanalizacja jest napędzana pompami, także wymagającymi prądu.

Jeden z mieszkańców tak opowiadał o tym w rozmowie z reporterem: - Od piątku nie ma prądu. W domu zimno, nie ma na czym ugotować. Mamy piece gazowe, ale gdy nie ma prądu, to piec nie chodzi. 15 stopni mamy w domu. Okrywamy się, chodzimy po sąsiadach, którzy jeszcze mają piece węglowe, to się idzie ogrzać, ale w nocy jest niesamowity ziąb.

Inny dodał: - Wszyscy wodę mają, tylko jest problem z kanalizacją.

Ze względu na ogromną skalę awarii, energetycy mają kłopot, by nadążyć z naprawami. Jak przekazał Kwaśny, wiele wskazuje na to, że w Jurczycach niektórzy doczekają się przywrócenia dostaw prądu dopiero we wtorek.

Małopolska. Awarie prądu w wielu regionach TVN24

Sołtys Gaju: od kilku dni siedzimy przy świecach

Od piątku z powodu awarii linii energetycznej pozbawionych prądu jest około 20 domów przy ulicy Parkowej w Gaju (gmina Mogilany, woj. małopolskie). - Cały czas staramy się dowiedzieć, kiedy to się skończy. Przedstawiciele Tauronu mówią, że prąd wróci prawdopodobnie dopiero we wtorek - powiedział dziennikarzowi tvn24.pl sołtys Gaju Janusz Klimas.

Samorządowiec podkreślił, że niektórzy mieszkańcy mają własne agregaty prądotwórcze. - Osobom, które takiego sprzętu nie maja, porozmrażały się lodówki. Większość z nas od kilku dni spędza wieczory przy świecach, bo nie ma światła. Mieszkańcy powoli tracą cierpliwość - zaznaczył Klimas.

Około godziny 10 prąd wrócił w podkrakowskim Brzyczynie. Wcześniej jednak problem był bardzo duży, bo - jak przekazał nam sołtys tej miejscowości Władysław Michorczyk - elektryczności nie miało pół wsi. Problemy mają też niektórzy mieszkańcy Włosani. - Wszyscy odczuliśmy skutki opadów, są połamane drzewa, w niektórych miejscach jest pełen energetyczny blackout. Jak ktoś korzysta z pieca gazowego, to bez prądu domu nie ogrzeje. To może być denerwujące - zaznacza sołtys Włosani Stefan Suder.

Inne punkty na mapie Małopolski miały więcej szczęścia. Na przykład w Bukowie przerwa w dostawie energii elektrycznej trwała zaledwie pięć godzin.

Po ataku zimy przerwy w dostawach prądu PAP/Kalbar

Podkarpacie: trudne usuwanie awarii na terenach zalesionych

Jeszcze 2,5 tys. odbiorców na Podkarpaciu nie miało w poniedziałek rano prądu - informował Łukasz Boczar z oddziału PGE Dystrybucja w Rzeszowie. Przypomniał, że w najtrudniejszym momencie – w sobotę nad ranem - bez prądu było 120 tys. odbiorców.

Obecnie kłopoty z dostawami energii elektrycznej są przede wszystkim w powiatach: krośnieńskim, jasielskim, sanockim, strzyżowskim i rzeszowskim.

Boczar zapewnił, że służby cały czas pracują nad usunięciem awarii i robią wszystko, aby do końca dnia energia popłynęła do wszystkich. Najpoważniejsza sytuacja jest na terenach zalesionych, gdzie dostęp do linii energetycznych i stacji transformatorowych jest utrudniony.

Interwencje straży pożarnej

W weekend straż pożarna interweniowała w Małopolsce 3423 razy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi warunkami pogodowymi. - Chodzi głównie o połamane drzewa, gałęzie, uszkodzone linie energetyczne - powiedział rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Najwięcej interwencji było w powiatach krakowskim, bocheńskim, tarnowskim.

Kraków po intensywnych opadach śniegu PAP/Łukasz Gągulski

W skali kraju w związku z opadami śniegu straż pożarna w sobotę, kiedy sytuacja była najtrudniejsza, interweniowała prawie 4,5 tys. razy. Najczęściej wyjeżdżano do zdarzeń w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazowszu. Trzech ratowników zostało rannych podczas działań - informował wieczorem tego dnia rzecznik Państwowej Straż Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski.

Kraków po intensywnych opadach śniegu PAP/Łukasz Gągulski

Tragedia w Nowosądeckiem

Z powodu braku prądu do koncentratora tlenowego zmarła 70-letnia mieszkanka miejscowości Wawrzka w powiecie nowosądeckim. Strażacy próbowali w nocy, z piątku na sobotę, dostarczyć kobiecie butlę tlenową, ale ich samochód utknął na zaśnieżonej drodze.

Kraków po intensywnych opadach śniegu PAP/Łukasz Gągulski

Autor:kw,bp//rzw

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl