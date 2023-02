"Na 251 dzieci około 100 nie dojechało" do szkoły. Przez oblodzone drogi

W województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim podróżowanie w poniedziałek o poranku nie należało do najłatwiejszych. W pierwszym z nich sznur pojazdów utknął na oblodzonej drodze. Około setka dzieci ze szkoły podstawowej w Małdytach nie dotarła na lekcje, gdyż ich autobus nie mógł przejechać z powodu śliskiej nawierzchni. Z kolei w drugim z regionów doszło do kilku wypadków samochodowych. Dwie osoby zostały ranne i zostały przetransportowane do szpitala.