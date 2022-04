Niektóre szlaki w Tatrach zamknięte dla narciarzy. "Przyroda dopomina się o spokój"

Jak czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przyroda w ostatnich dniach intensywnie budzi się do życia. Niedźwiedzie opuszczają gawry, wybudzają się świstaki, ptaki przystępują do lęgów, a samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode. "W tej sytuacji sprawą absolutnie priorytetową dla służb Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zapewnienie im ochrony" - napisano.

Ze względów przyrodniczych

"Przyroda dopomina się o spokój"

"Sytuacja śniegowa w wyższych partiach Tatr nadal cieszy narciarzy skiturowych, ale przyroda wyraźnie dopomina się o spokój. To czas szczególnie wrażliwy, co pokazały również ostatnie dni. Niedźwiedzie są już aktywne. Świstaki zaczęły wykopywać się z nor. W strefie hal i kosodrzewiny, w miejscach wolnych od śniegu, lęgi rozpoczynają siwerniaki, czeczotki, podróżniczki, cietrzewie - gatunki wymagające szczególnej ochrony - brzmi komunikat TPN.