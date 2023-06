"Naprawdę krytyczna sytuacja" w zielonogórskich lasach. "Ryzyko rozwoju pożaru jest bardzo duże"

- Ryzyko powstania i rozwoju pożaru jest bardzo duże. Wilgotność ściółki leśnej spadła do poniżej ośmiu procent - mówił w rozmowie z TVN24 Paweł Wcisło z zielonogórskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dodał, że w poniedziałek liczba pożarów od początku roku w lasach w tamtym rejonie przekroczyła sto.

Jak podkreślił Wcisło, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze obowiązuje w poniedziałek najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. - Oznacza to, że ryzyko powstania i rozwoju pożaru jest bardzo duże. Wilgotność ściółki leśnej spadła do poniżej ośmiu procent - tłumaczył w południe w rozmowie z TVN24.

Zaznaczył, że "to naprawdę już sytuacja krytyczna". Jak mówił, przy wilgotności powietrza na poziomie 50 centymetrów poniżej 30 procent i silnym wietrze "to bardzo duże zagrożenie dla lasów i ludzi tam także przebywających".

Wcisło przekazał, że od początku roku do poniedziałku do godz. 13 na terenie zielonogórskiej RDLP (południe województwa lubuskiego) doszło do 101 pożarów w lasach. Dodał, że "niemal połowa" z nich powstała w czerwcu "ze względu na warunki pogodowe".