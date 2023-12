Plaża, której już nie ma. Zobacz nagranie z drona

Nad polskim morzem wiał w ostatnich dniach silny wiatr. We poniedziałek i wtorek w nadmorskich powiatach woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW ). Na Bałtyku występował sztorm. Spowodował, że napierające fale zniszczyły klif i zabrały całkowicie plaże położone w Lubiatowie (województwo pomorskie) .

Była plaża, jest urwisko

- Była tu plaża, zejście na nią, a teraz jest urwisko. Nad nim są ławki, które są teraz w niebezpiecznym położeniu - relacjonowała w środę Marta Ulatowska, reporterka TVN24. Dodała, że choć jest umieszczona tam kartka, że jest to niebezpieczne miejsce, przychodzą tu ludzie. - Można powiedzieć, że jest to nieodpowiedzialne zachowanie. Tutaj w każdej chwili ta pozostałość klifu może się osunąć - dodała.

To, ja wygląda teraz to miejsce, można zobaczyć na nagraniu z drona:

Interwencje na Pomorzu

Jeszcze w środę rano dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że we wtorek pomorscy strażacy interweniowali 68 razy w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. - Interwencje dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów oraz pompowania wody z zalanych posesji - wyjaśnił dyżurny i podkreślił, że nie było osób poszkodowanych. We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw pomorskiego i zachodniopomorskiego esemesy ostrzegające przed silnym wiatrem.