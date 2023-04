Lubelskie. Liczba zachorowań na boreliozę wzrosła o 35 procent

Kleszcze w Polsce rozprzestrzeniają się już nie tylko w lasach, coraz częściej można spotkać je w terenach miejskich. Przenoszą niebezpieczne patogeny wywołujące choroby takie jak kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza. O zwiększeniu przypadków zachorowania na tę drugą chorobę poinformowała w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie Agnieszka Dados. Jak podała, w pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano 192 zachorowania na boreliozę w województwie lubelskim. - Jest to znaczny, 35 procentowy wzrost, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, a jesteśmy w początkowym okresie aktywności żerowania kleszczy - zauważyła Dados. Przypomniała, że w 2022 r. stwierdzono w tym regionie 1,5 tys. przypadków boreliozy.

Bolerioza

Borelioza to wieloukładowa choroba zakaźna, wywoływana przez krętki Borrelia, a nosicielami bakterii są zakażone kleszcze. Do zakażenia dochodzi, gdy kleszcz wkłuje się w skórę człowieka. - W trakcie żerowania bakterie z jelita cienkiego kleszcza przedostają się do ślinianek i, wraz ze śliną kleszcza, do organizmu człowieka - mówiła Dados, podkreślając, że wbitego w skórę kleszcza powinno się, jak najszybciej, prawidłowo usunąć, zanim bakteria przedostanie się do naszego organizmu. Zwróciła uwagę, że kleszcze przenoszą nie tylko bakterie wywołujące boreliozę, są też nosicielami różnych drobnoustrojów, które mogą wywołać tak zwane choroby odkleszczowe. Jako przykład podała kleszczowe zapalenie mózgu, które wywołuje wirus KZM. - Wirus ten znajduje się w ślinie zakażonego kleszcza i nawet szybkie i prawidłowe usunięcie go może nie uchronić nas od zakażenia. W województwie lubelskim w roku ubiegłym zanotowano 29 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, o 10 więcej, niż w 2021 roku - przekazała rzeczniczka lubelskiego sanepidu.