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Łoś spacerowicz wszedł na działkę. Miał nietypowe umaszczenie

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Łoś w Puszczy Kampinoskiej o nietypowym umaszczeniu (Mazowieckie)
Łoś w Puszczy Kampinoskiej o nietypowym umaszczeniu (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Urszula
Łoś o bardzo nietypowym jasnym umaszczeniu wszedł na jedną z działek w Puszczy Kampinoskiej. Zwierzę zachowywało się spokojnie i nie stwarzało zagrożenia. Nagranie całej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do ogrodu jednej z naszych czytelniczek w Kwiatkówku koło Kampinosu zawitał niespodziewany gość. Był nim łoś o nietypowym umaszczeniu - miał jasną sierść i posiadał czerwone tęczówki. Zwierzę spacerowało wzdłuż jednej ze ścieżek Puszczy Kampinoskiej, gdzie smakowało lokalnej flory.

"Był bardzo łagodny i sympatyczny"

Jak przekazała autorka nagrania, łoś nie zachowywał się agresywnie. Był spokojny i łagodny. - Nagrałam go dzisiaj około południa. Nie wiem, jakim cudem przyszedł do nas na działkę, bo nasze furtki były zamknięte. Gdy go zobaczyliśmy, otworzyliśmy furtkę i wypuściliśmy do lasu. Później wrócił do nas jeszcze raz - skomentowała pani Urszula.

Łoś spacerowicz to prawdopodobnie roczny łoszak, bardzo nietypowy o rzadkim umaszczeniu. - Gdy stanęliśmy przy nim trochę bliżej dostrzegliśmy jasną oprawę oczu i czerwone tęczówki. Był bardzo łagodny i sympatyczny, zero agresji - dodała.

Łoś w Puszczy Kampinoskiej o nietypowym umaszczeniu (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 / Urszula
Źródło: Kontakt24
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Tagi:
Kontakt24Łoś
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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