Łoś spacerował po warszawskiej Woli. "Byłam zszokowana"

Łosia, który pojawił się na jednej z ulic warszawskiej Woli, uchwyciła na nagraniu pani Beata. Reporterka24 przekazała, że pierwszy raz zobaczyła ten gatunek w swojej okolicy.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie przedstawiające łosia spacerującego po warszawskiej Woli. Autorka, pani Beata, poinformowała, że wideo zostało zarejestrowane w poniedziałek około godziny 6.30. 

- Obudziło mnie dzisiaj szczekanie mojego psa. Okazało się, że pies zauważył za oknem łosia. Byłam zszokowana. Pierwszy raz widziałam łosia w tej okolicy. Zwierzę zachowywało się bardzo spokojnie. To był chyba młody łoś, tak wyglądał - relacjonowała kobieta. - Na nagraniu widać, jak skręcił w kolejną ulicę. Nie wiem, co się z nim potem stało. Niedługo później wyszłam z psem na spacer, ale już go nie było. Nie informowałam o zdarzeniu żadnych służb. Widziałam, że inne osoby też go nagrywały. Podobno był też widziany na ulicy Okopowej - przekazała internautka. 

Ogromne ssaki

Łoś euroazjatycki (Alces alces) to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego należącego do rodziny jeleniowatych (Cervidae). Zamieszkuje głównie lasy, tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska, tereny zalewowe północnej Eurazji i Ameryki Północnej.

