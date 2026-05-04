Polska Łoś spacerował po warszawskiej Woli. "Byłam zszokowana" Anna Bruszewska |

Łoś spacerował po warszawskiej woli Źródło: Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie przedstawiające łosia spacerującego po warszawskiej Woli. Autorka, pani Beata, poinformowała, że wideo zostało zarejestrowane w poniedziałek około godziny 6.30.

Łoś spacerował po warszawskiej Woli

- Obudziło mnie dzisiaj szczekanie mojego psa. Okazało się, że pies zauważył za oknem łosia. Byłam zszokowana. Pierwszy raz widziałam łosia w tej okolicy. Zwierzę zachowywało się bardzo spokojnie. To był chyba młody łoś, tak wyglądał - relacjonowała kobieta. - Na nagraniu widać, jak skręcił w kolejną ulicę. Nie wiem, co się z nim potem stało. Niedługo później wyszłam z psem na spacer, ale już go nie było. Nie informowałam o zdarzeniu żadnych służb. Widziałam, że inne osoby też go nagrywały. Podobno był też widziany na ulicy Okopowej - przekazała internautka.

Łoś spacerował po warszawskiej woli Źródło: Kontakt24

Ogromne ssaki

Łoś euroazjatycki (Alces alces) to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego należącego do rodziny jeleniowatych (Cervidae). Zamieszkuje głównie lasy, tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska, tereny zalewowe północnej Eurazji i Ameryki Północnej.