Polska Łoś przypłynął na plażę w Jastarni. "Byliśmy trochę przerażeni i zaskoczeni" Oprac. Krzysztof Posytek |

Łoś w Jastarni Źródło wideo: Kontakt24 / Karol Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Karol

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Łosie kojarzą się ze środowiskiem leśnym i to tam najczęściej natykamy się na te zwierzęta. Nie każdy jednak wie, że te majestatyczne ssaki potrafią doskonale pływać. Co więcej, zdarza im się nurkować na głębokość nawet kilku metrów w poszukiwaniu pożywienia.

Łoś podpłynął na plażę w Jastarni

O pływackich umiejętnościach łosi przekonał się w środę pan Karol, który napisał do nas w środę na Kontakt24. Przebywając na wakacjach w Jastarni na Helu w województwie pomorskim, zauważył dużego ssaka wychodzącego na brzeg z wody.

- Dzisiaj około godziny dziewiętnastej do molo w Jastarni przypłynął łoś. Jesteśmy tutaj z żoną na wakacjach. Byliśmy trochę przerażeni i zaskoczeni tą sytuacją. Pierwszy raz widziałem łosia w takich okolicznościach. Kiedyś spotkałem go w lesie, ale wiadomo, że to jego naturalne środowisko. Ten był raczej spłoszony - opisał pan Karol.

Łoś w Jastarni Łoś w Jastarni Źródło: Kontakt24 / Karol Łoś w Jastarni Źródło: Kontakt24 / Karol

Łoś w Jastarni Źródło: Kontakt24 / Karol

Mężczyzna dodał, że łoś wywołał na plaży niemałe zamieszanie. - Część ludzi robiła sobie z nim zdjęcia, niektórzy dzwonili na straż miejską - relacjonował. Dodał, że za molo znajduje się mały las, gdzie zwierzę udało się po wyjściu z wody, by podjadać liście z drzew. Pan Karol podsumował, że nie widział, aby straż miejska interweniowała w sprawie łosia.