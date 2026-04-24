Polska Kula ognia rozświetliła niebo, kilka dni później znaleźli meteoryt. W Polsce Krzysztof Posytek |

Na poznańskim niebie pojawił się bolid (nagranie z 17 kwietnia)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

17 kwietnia niebo nad województwami wielkopolskim i łódzkim rozświetlił bolid. Wówczas sieć Skytinel, która dysponuje kamerami rejestrującymi takie zjawiska, przekazała, że na ziemię mógł spaść meteoryt. Zapowiedziała też rozpoczęcie poszukiwań. W piątek sieć przekazała, że jej ekipie udało się znaleźć meteoryt żelazny będący pozostałością po bolidzie. Okaz o masie 2,9 kilograma został zlokalizowany w środę, 22 kwietnia, w gminie Zadzim w województwie łódzkim.

Meteoryt spadł w Łódzkiem. Jak przebiegały poszukiwania

Sieć dokładnie opisała przebieg poszukiwań meteorytu w raporcie opublikowanym w piątek. Dzięki danym z 11 kamer i dwóch spektrografów eksperci szybko ustalili trajektorię atmosferyczną bolidu i wcześniejszą orbitę meteoroidu. Wskazali też obszar, na którym mogło dojść do spadku meteorytu. Pierwsi członkowie sieci Skytinel zjawili się w wyliczonym obszarze w sobotę, 18 kwietnia, na rekonesans. Dzień później na miejsce dotarło 26 osób związanych z siecią, które przeszukały znaczną część wyznaczonego obszaru w poszukiwaniu dziury po wbitym meteorycie, wykorzystując drony i wykrywacze metali. Tego dnia nie udało się jednak natrafić na ślad obiektu.

Po weekendzie koordynator sieci Skytinel Mateusz Żmija skonsultował się z zespołem naukowców z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk, którzy pomogli zawęzić obszar poszukiwań. Na podstawie obserwacji z dwóch kamer położonych najbliżej trajektorii meteoroidu w środę Pavel Spurny, Jirzi Boroviczka i Lukasz Shrbeny przekazali informację, że jedyny okaz z tego spadku powinien mieć masę 2,7 kg. Wykorzystując tę informację, przeprowadzono ponowną symulację spadku meteorytu, co pozwoliło zawęzić obszar poszukiwań od fragmentu terenu o wymiarach 300 na 200 metrów.

W środę, 22 kwietnia, na miejsce spodziewanego spadku ponownie udało się kilku członków sieci Skytinel. Jedna z par poszukiwaczy, Anna i Paweł Walczakowie, dostrzegli dziurę w ziemi o głębokości około 40 centymetrów, z której wydobyli meteoryt żelazny o masie 2,9 kg. Udokumentowali miejsce spadku, a także zabezpieczyli i oczyścili okaz. Profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego (OA UW) uczestniczący w poszukiwaniach potwierdził, że mają do czynienia z meteorytem żelaznym, najprawdopodobniej oktaedrytem.

"Po otrzymaniu informacji o odnalezieniu meteorytu niezwłocznie udałem się w odwiedziny do znalazców (...) Nie miałem wątpliwości, że w ręce trzymam meteoryt żelazny. W trakcie przejścia przez atmosferę ziemską powierzchnia tej kosmicznej bryły topiła się, a gorąca materia spływała po niej w postaci strużek metalu. (...) W dwóch miejscach dopatrzyłem się wąskich równoległych lub przecinających sią pasków metalu, zapewne kryształów stopu żelazo-niklowego - kamacytu. Według mnie mamy zatem do czynienia z meteorytem żelaznym, oktaedrytem. Takie paski metalu jednoznacznie wskazują na pozaziemskie pochodzenie okazu, gdyż kryształy te rosną przez miliony lat tylko i wyłącznie we wnętrzu planetoid. Oczywiście meteoryt musi być poddany badaniom, aby dokładnie ustalić jego typ i pochodzenie" - wyjaśnił Kozłowski.

Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie) Źródło: Skytinel

Pomiar izotopów promieniotwórczych

Sieć bolidowa Skytinel rozpoczęła konsultacje w sprawie badań znalezionego meteorytu z zaprzyjaźnionymi jednostkami naukowymi. Eksperci podkreślają, że w przypadku meteorytów znalezionych świeżo po spadku kluczowy jest pomiar krótko żyjących izotopów promieniotwórczych. Rozpoczęcie pomiarów zaplanowano na najbliższą sobotę, 25 kwietnia. Potrwają one kilka tygodni, a po nich ruszy badanie składu meteorytu oraz jego oficjalna klasyfikacja.

- Obserwacje i znalezienie meteorytu to świetny przykład, jak ogromną rolę odgrywa zaangażowanie pasjonatów - zarówno w obserwacje zjawisk, jak i późniejsze poszukiwania w terenie. Dzięki ich pracy udało się szybko wyznaczyć obszar spadku meteorytu i doprowadzić do odkrycia o dużym znaczeniu dla polskiej i światowej nauki. Cieszy mnie, że w naszej sieci działają także przedstawiciele kilku polskich uczelni, co pozwala od razu prowadzić rzetelną dokumentację i badania znaleziska - podkreślił Żmija. W 2025 roku na podstawie obserwacji oraz wyliczeń sieci Skytinel odnaleziono dwa nowe spadki meteorytów na terenie Polski. Odkryć dokonano w okolicach miejscowości Drelów i Poświętno.

