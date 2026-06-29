Wiatr uszkodził wiatę stacji benzynowej
Pogoda w Polsce w poniedziałek była groźna. Po burzy, której towarzyszył intensywny deszcz, zalane zostały garaże i ulice Gryfina na Pomorzu Zachodnim. IMGW wydał ostrzeżenia, a odbiorcy sieci komórkowych otrzymali alert RCB.
Łódzkie. Wiatr uszkodził wiatę stacji benzynowej
Groźne zjawiska przyniosły też straty w województwie łódzkim. Strażacy interweniowali sześć razy w związku ze zjawiskami atmosferycznymi. W Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej i Radomsku służby otrzymały po jednym zawiadomieniu, a w powiecie opoczyńskim - trzy. W miejscowości Grębenice kawałek wiaty na stacji benzynowej na skutek wiatru osunął się na ciężarówkę. Nikt nie został ranny.
Oprócz tego doszło też do powalenia drzewa na drodze krajowej numer 74 w miejscowości Grębenice.
Źródło: tvnmeteo.pl