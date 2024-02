Pierwsze takie narodziny w Polsce. Pies leśny przyszedł na świat w łódzkim zoo

W łódzkim zoo na świat przyszła samiczka psa leśnego. Jej rodzice trafili do Polski dwa lata wcześniej i do tej pory byli jedynymi przedstawicielami swojego gatunku nad Wisłą. Para od początku "świetnie się ze sobą dogadywała" - informował ogród zoologiczny w Łodzi. Teraz publikuje zdjęcia jej dziecka.

Łódzkie zoo opublikowało we wtorek w mediach społecznościowych zdjęcie nowo narodzonej samiczki psa leśnego. Z opublikowanego tego samego dnia nagrania wynika, że zwierzę waży dwa kilogramy i jest zdrowe. Rodzicami samiczki są Tequila i Chip - do tej pory jedyne w Polsce psy leśne. Chip przyjechał do Łodzi z ogrodu zoologicznego w czeskiej Igławie w 2022 roku. Po kilku miesiącach dołączyła do niego Tequila z zoo w angielskim Chester. "5-letni Chip wpadł w oko o rok młodszej Tequili. Para od pierwszego dnia świetnie się ze sobą dogaduje" - czytamy we wpisie na stronie łódzkiego ogrodu zoologicznego sprzed dwóch lat.