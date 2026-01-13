Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Lodołamacze ruszyły na Wisłę. Pierwsza taka akcja od 10 lat

Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Źródło: TVN24
Na Wisłę wypłynęły lodołamacze. Statki udrożniły już część rzeki i we wtorek mają pracować dalej. Pracownik Wód Polskich, czyli służb, które odpowiadają za akcję, wyjaśnił, czemu usuwanie lodu z rzeki jest tak ważne.

W poniedziałek Wody Polskie zapowiedziały, że we wtorek na Odrę i Wisłę wypłyną lodołamacze. Celem akcji jest udrożnienie obu rzek oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i infrastrukturze.

Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle

Trzy lodołamacze zaczęły pracę na Wiśle

We wtorek z bazy w Przegalinie na Wisłę ruszyły trzy lodołamacze: Puma, Tygrys i Rekin. Nieopodal, w Mikoszewie, był reporter TVN24 Adam Krajewski, który wyjaśnił, dlaczego potrzebna jest pomoc specjalistycznych statków.

- Zagrożenie powodziowe, mówiąc wprost. Jeśli taki zator by się utrzymał i zwiększył, oznaczałoby to spiętrzenie wody w Wiśle, zagrożenie dla mostu, na przykład starego mostu na Wiśle, na którym stoimy, czy też innych konstrukcji drogowych, chociażby mostu kolejowego w Tczewie - powiedział.

Następnie Krajewski pokazał efekt pracy lodołamaczy w dolnej Wiśle - przepływ został udrożniony i kra znowu ruszyła - ale połowa rzeki wciąż była zamarznięta.

- Ten zator jest do Tczewa, czyli jeszcze dobrych kilkanaście kilometrów z tego miejsca, w którym jesteśmy, więc praca lodołamaczy zaplanowana jest na dzisiaj, ale prawdopodobnie także jutro, bo to jest powolna, mozolna praca, ale skuteczna - opisał reporter.

Klatka kluczowa-157876
Lodołamacz na Wiśle okiem drona
Źródło: TVN24

Czym grozi lód na rzece

Bardziej szczegółowo o zagrożeniach związanych z lodem utrzymującym się na rzekach wypowiedział się przedstawiciel Wód Polskich Bogusław Pinkiewicz.

- Każde miejsce, gdzie zatrzymuje się lód, jest miejscem potencjalnie niebezpiecznym, ponieważ może doprowadzić do powstania dużego, realnego zatoru. Lód (...) może się spiętrzyć do takiego stopnia, że zablokuje koryto Wisły do samego dna. Woda korytem płynąć nie przestaje, ta, która przemieszcza się pod lodem, nagle się zatrzymuje, koryto jest zatkane i zaczyna płynąć na boki. Nie ma takiego wału przeciwpowodziowego, który by taki napór wody z całej Wisły wytrzymał - powiedział.

Krajewski dodał, że to pierwsza akcja łamania lodu na Wiśle od 10 lat. Lodołamacze dyżurują jednak każdej zimy, a kilka dni wcześniej ruszyły w rejs techniczny, szykując się na to, co może nadejść.

Klatka kluczowa-157589
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
WisłaZima
Czytaj także:
IMGW prognozuje opady marznące
Uwaga, kierowcy! Opady marznące w 11 województwach
Prognoza
Gołoledź sparaliżowała lotnisko w Wiedniu
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
TVN24
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
Prognoza
Komin, dym, smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
Prognoza
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
Polska
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Śnieg, zima, noc
Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą. Będzie nawet -15 stopni
Prognoza
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był
Polska
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
Polska
Śnieg, zima, drzewo, las
Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny
Prognoza
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom