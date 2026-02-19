Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko

Śryż na Wiśle w Warszawie Źródło: Lech Marcinczak/tvnwarszawa.pl

Tegoroczna wyjątkowo chłodna i śnieżna zima przypomniała nam o wielu zjawiskach, których dawno - lub nawet nigdy - nie widzieliśmy. Znów zaczęliśmy natykać się na torosy, morszkulce czy śryż.

Lód śryżowy. Jak powstaje

W Karkonoszach pojawiło się zjawisko związane z tym ostatnim określeniem. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia lodu śryżowego (ang. frazil ice), a dokładniej - jak zaznaczyli - lodu śryżowego tworzącego lód przydenny (ang. frazil and anchor ice).

Jak wyjaśnił Karkonoski Park Narodowy, lód śryżowy to forma lodu powstająca w bardzo zimnej, szybko płynącej wodzie. W górskich potokach woda może ulegać przechłodzeniu i pozostawać cieczą pomimo temperatury poniżej zera stopni Celsjusza. Gdy taka woda trafi na drobną przeszkodę, taką jak kamień, liść czy ziarenko piasku, rozpoczyna się proces krystalizacji. Powstają wówczas mikrokryształki lodu, które są przenoszone, obracane i sklejane przez nurt w skupiska cienkich igieł.

W efekcie, jak wytłumaczył Karkonoski Park Narodowy, tworzy się struktura przypominająca szkło, igły lub lodowe wiórki. To formy typowe dla potoków i rzek w czasach silnych mrozów, które świadczą o bardzo dynamicznych procesach zamarzania wody.

Lód śryżowy Źródło: Karkonoski Park Narodowy

Opracował Krzysztof Posytek