"Worek z mrozami się otworzył". -30 stopni piąty dzień z rzędu

Ubiegłej nocy silny mróz wystąpił w południowo-zachodnich regionach Polski. W Jeleniej Górze według danych IMGW temperatura minimalna wyniosła -16,6 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet -22 st. C. Kilkunastostopniowy mróz wystąpił też między innymi w województwach pomorskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Najcieplej było z kolei w Mławie na Mazowszu, gdzie temperatura minimalna wyniosła -2,6 st. C.

Litworowy Kocioł. Piąty dzień z trzydziestostopniowym mrozem

Dużo zimniej było ponownie w Litworowym Kotle, gdzie na początku tygodnia odnotowano -41,13 st. C. Jak wynika z danych portalu mrozowiska.pl, minionej nocy termometry pokazały tam -34,32 st. C. Rano odnotowano tam jeszcze niższą wartość -35,37 stopni. Jak przekazano w mediach społecznościowych, to już piąty dzień z rzędu, kiedy odnotowano tam mróz z temperaturą poniżej -30 st. C.