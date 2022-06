Gigantyczna wirująca kolumna pyłu w Lesznie. Zobacz nagranie

Jak powstaje wir pyłowy

Wir pyłowy, nazywany również diabełkiem pyłowym to zjawisko, które powstaje, gdy nad powierzchnię ziemi uniosą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Wiry pyłowe tworzą się podczas ciepłych i bezchmurnych dni. Sprzyjają im suche warunki pogodowe. Mają kształt wirującej kolumny o niewielkiej średnicy. Czas życia typowego wiru pyłowego to kilka, maksymalnie kilkadziesiąt minut. Można spotkać je praktycznie we wszystkich miejscach na świecie. Nie wiążą się one zazwyczaj ze szkodami materialnymi.