Polska Zalążek trąby powietrznej na północy Polski Anna Bruszewska |

Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Lej kondensacyjny na nagraniu Źródło wideo: Kuba Malczyk Źródło zdj. gł.: Mateusz, Sieć Obserwatorów Burz

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Lej kondensacyjny

Lej kondensacyjny uformował się we wtorek w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim. Pojawił się około godziny 13. Lej kondensacyjny to wirujący "słup", który tworzy się pod podstawą chmury burzowej na skutek kondensacji pary wodnej wokół osi wirowania powietrza.

Zjawisko to przypomina odwrócony stożek i nie dotyka ani lądu, ani wody - w przeciwieństwie do trąby powietrznej. Jak napisała Sieć Obserwatorów Burz, od której otrzymaliśmy zdjęcie leja, nie ma informacji o tym, by wir zetknął się z ziemią.

Lej kondensacyjny pojawił się w okolicach miejscowości Tuszynki (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło zdjęcia: Mateusz, Sieć Obserwatorów Burz

W poniedziałek lej kondensacyjny pojawił się na Pomorzu Zachodnim. Zobacz na zdjęciach, jak wyglądał.