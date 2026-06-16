Zalążek trąby powietrznej na północy Polski
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Lej kondensacyjny
Lej kondensacyjny uformował się we wtorek w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim. Pojawił się około godziny 13. Lej kondensacyjny to wirujący "słup", który tworzy się pod podstawą chmury burzowej na skutek kondensacji pary wodnej wokół osi wirowania powietrza.
Zjawisko to przypomina odwrócony stożek i nie dotyka ani lądu, ani wody - w przeciwieństwie do trąby powietrznej. Jak napisała Sieć Obserwatorów Burz, od której otrzymaliśmy zdjęcie leja, nie ma informacji o tym, by wir zetknął się z ziemią.
W poniedziałek lej kondensacyjny pojawił się na Pomorzu Zachodnim. Zobacz na zdjęciach, jak wyglądał.
Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl