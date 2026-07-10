Polska Lej kondensacyjny zawirował nad Lubelszczyzną Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Sylwia, Użytkownik Systemu Raportów/Sieć Obserwatorów Burz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek we wschodniej części kraju aura jest niestabilna. Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, rozciąga się tam front atmosferyczny, na którym pada deszcz i rozwijają się burze.

ŚLEDZ Z NAMI WĘDRÓWKĘ BURZ

Zalążek trąby powietrznej na Lubelszczyźnie

Miejscami burzom towarzyszą efektowne zjawiska. Sieć Obserwatorów Burz poinformowała, że w miejscowości Kuraszew w województwie lubelskim pojawił się lej kondensacyjny. Eksperci uważają, że lej prawdopodobnie nie miał kontaktu z ziemią i dodali, że konwekcja występująca we wschodniej Polsce może doprowadzić do powstania kolejnych tego typu zjawisk.

Chwilę temu w miejscowości Kuraszew w województwie lubelskim zaobserwowany został lej kondensacyjny. Prawdopodobnie nie miał on kontaktu z ziemią.

Występująca konwekcja we wschodniej połowie kraju może dziś przynieść więcej takich przypadków.

fot. Użytkownik naszego Systemu… pic.twitter.com/wCgpz7TQ3T — Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 10, 2026 Rozwiń

Jak wyjaśnia nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, choć burze występujące we wschodniej Polsce nie są szczególnie intensywne, to pojawiły się odpowiednie warunki do powstania leja.

- Nad Polskę spłynęło bardzo chłodne powietrze, ale pod koniec czerwca grunt został mocno wygrzany. Powietrze ogrzewa się od gruntu i mocno unosi w postaci kominów będących motorem napędowym konwekcji, czyli piętrzenia się chmur. W chłodnym powietrzu jest sporo wilgoci, a gdzieś nad Lubelszczyzną pojawił się uskok wiatru, co w tak turbulentnej masie nie jest niczym dziwnym. Prąd wznoszący w chmurze lekko zawirował i lej gotowy.

Lej kondensacyjny. Czym jest

Lej kondensacyjny to wirujący słup powierza o charakterystycznym kształcie odwróconego stożka. Tworzy się pod podstawą chmury burzowej, najczęściej kłębiasto-deszczowej, gdy powietrze gwałtownie ochładza się i zaczyna obracać.. Do powstania wymaga dużej wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do trąby powietrznej nie dotyka ziemi ani powierzchni wody.