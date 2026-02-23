Dach zawalił się i przygniótł krowy

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie około godziny 9 w poniedziałek. W Laśmiadach w jednym z gospodarstw doszło do całkowitego zawalenie się dachu stodoły. W momencie zdarzenia w stodole znajdowały się 23 krowy i cielaki.
Nie wszystkie zwierzęta ocalały
Jak podał mł. kpt. Hubert Zawistowski, oficer prasowy KP PSP w Ełku, ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zawalenia był zalegający na dachu śnieg. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani specjaliści ds. nadzoru budowlanego, którzy mają potwierdzić przyczynę zawalenia.
W wypadku zginęły cztery krowy, dwoje zwierząt zostało rannych. 17 krów zostało bezpiecznie wyprowadzonych ze zniszczonego budynku. Zwierzęta ma zbadać pogotowie weterynaryjne.
Po wyprowadzeniu zwierząt z budynku strażacy przystąpili do jego odgruzowywania. W poniedziałek przed południem na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP EŁK