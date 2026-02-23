Dach zawalił się i przygniótł krowy

Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady Źródło: KP PSP EŁK

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie około godziny 9 w poniedziałek. W Laśmiadach w jednym z gospodarstw doszło do całkowitego zawalenie się dachu stodoły. W momencie zdarzenia w stodole znajdowały się 23 krowy i cielaki.

Nie wszystkie zwierzęta ocalały

Jak podał mł. kpt. Hubert Zawistowski, oficer prasowy KP PSP w Ełku, ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zawalenia był zalegający na dachu śnieg. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani specjaliści ds. nadzoru budowlanego, którzy mają potwierdzić przyczynę zawalenia.

W wypadku zginęły cztery krowy, dwoje zwierząt zostało rannych. 17 krów zostało bezpiecznie wyprowadzonych ze zniszczonego budynku. Zwierzęta ma zbadać pogotowie weterynaryjne.

Po wyprowadzeniu zwierząt z budynku strażacy przystąpili do jego odgruzowywania. W poniedziałek przed południem na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.