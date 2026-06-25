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Kulminacja gorąca zmierza nad Niemcy i Polskę. Tu nie da się wytrzymać

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Kamera termowizyjna pokazuje nagrzany grunt
Upał w Polsce. Kamera termowizyjna pokazuje, jak mocno nagrzewa się asfalt
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Przed nami kilka dni ekstremalnych upałów w Polsce. Na najtrudniejsze warunki powinni przygotować się mieszkańcy miast. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Najbliższe dni mają przynieść do Polski ekstremalnie gorącą aurę. Według niektórych modeli meteorologicznych pod koniec tygodnia lokalnie temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu. Fala upałów ma związek z kopułą ciepła, która od kilku dni utrzymuje się nad Europą Zachodnią i niedługo obejmie zasięgiem także nasz kraj. Jest to rozległy wyż, który zatrzymuje gorące powietrze przy ziemi, tak jakby był pokrywką.

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek zaznacza, że lokalna temperatura w miastach może być podbijana przez inne zjawisko. - Dużo mówimy o kopule ciepła, o saharyjskim powietrzu, które w środkowej troposferze wdarło się nad Europę. Ono osiadając ma jeszcze jednego sprzymierzeńca w windowaniu temperatury: suchy nasłoneczniony grunt - mówi ekspertka.

W przeciwieństwie do wody, rozgrzany beton, asfalt lub cegła szybko oddają skumulowane w sobie ciepło. W ten sposób oprócz wielkiej kopuły ciepła stworzonej przez wyż powstaną mniejsze miejskie kopuły ciepła, które sprawią, że aura stanie się nie do zniesienia.

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Prognoza

Upały. Kumulacja nad Polską i Niemcami

W czwartek w zasięgu gorącego powietrza pozostaje nadal zachód Europy, ale i nad Polskę zaczynają napływać masy zwrotnikowe. Świadczy o tym wzrost temperatury nad zachodem i południowym zachodem kraju powyżej 15 stopni Celsjusza na wysokości 1,5 kilometra. Na Śnieżce w czwartek ma być maksymalnie 20 st. C. W nadchodzących dniach wartości te mogą osiągnąć 25 stopni Celsjusza.

Blokada wyżowa, która doprowadziła do uformowania się kopuły ciepła nad Europą, przesuwa się wolno na wschód. Stąd w kolejnych dniach upał na zachodzie kontynentu zelżeje, a ciepło skumuluje się nad centrum Europy - Niemcami i Polską.

- Nagrzewany przez kilka dni grunt oddający ciepło warstwie przyziemnej oraz jednoczesne osiadanie wyżej nad ziemią powietrza w wyżu doprowadzą już w czwartek do wzrostu temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju - opisuje Arleta Unton-Pyziołek.

Jak działa miejska kopuła ciepła
Jak działa miejska kopuła ciepła
Źródło zdjęcia: TVN24

Dlaczego grunt tak mocno oddaje ciepło

Zjawisko to pomaga nam zrozumieć prawo Stefana-Boltzmanna. To zasada mówiąca o tym, że całkowita moc promieniowania cieplnego emitowanego przez ciało doskonale czarne jest wprost proporcjonalna do potęgi czwartej jego temperatury. W meteorologii to prawo pozwala nam na przykład wyjaśnić mechanizm promieniowania gruntu w mieście.

- Możemy zauważyć dzięki niemu, że nawet niewielkie zmiany temperatury planety wywołują ogromne różnice w ilości oddawanego ciepła - tłumaczy synoptyk.

W miastach mamy do czynienia z betonem, asfaltem i budynkami, które magazynują ciepło za dnia. Tutaj prawo Stefana-Boltzmanna w pełni tłumaczy, dlaczego noce w miastach bywają nieznośnie gorące.

- Przed nami około pięciu dni silnego przekraczania granicy 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy temperatura może nie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza, szczególnie w miastach - ostrzega Unton-Pyziołek.

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Możliwy wpływ na rekord temperatury

Miejskie wyspy ciepła mają nie tylko wpływ na życie mieszkańców, lecz także na pomiary meteorologiczne. Przykładem jest stacja Warszawa-Okęcie (WMO 12375). To miejsce jest narażone na promieniowanie antropogenicznego tła miejskiego, na które składają się płyta lotniska, asfalt dróg, osiedla, które otoczyły stację. W rezultacie notuje ona obecnie wyższe temperatury średnie i minimalne oraz znacznie większą liczbę tzw. nocy tropikalnych niż okoliczne stacje pozamiejskie.

- Jeśli w Warszawie zostanie pobity rekord temperatury, to zostanie on uznany, ale z klimatologicznego punktu widzenia nie będzie do końca obiektywny. Odda za to trudne warunki, w jakich żyje się w miastach - mówi ekspertka.

Zgodnie z obowiązującym w klimatologii standardem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), punktem odniesienia jest średnia z ostatniego pełnego 30-lecia, czyli z lat 1991–2020. Dla stacji synoptycznej Warszawa-Okęcie ta "normalna" średnia roczna temperatura wynosi 9 st. C. To właśnie do tej wartości IMGW odnosi wszystkie bieżące anomalie (np. mówiąc, że dany rok był cieplejszy od normy).

- Ze względu na postępujące ocieplenie klimatu oraz silny efekt miejskiej wyspy ciepła w Warszawie oficjalna norma przestała oddawać dzisiejsze realia. W obecnej dekadzie średnie roczne systematycznie przekraczają próg 10 stopni Celsjusza - dodaje Arleta Unton-Pyziołek.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
UpałPolskapogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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