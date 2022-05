Był przysypany śniegiem przez godzinę i 45 minut. Rekord Guinnessa pobity

Pobił rekord kontaktu ze śniegiem

- Valerian nigdy nie nazywa siebie morsem. Najważniejsze są badania - opowiadała Szura, dodając, że całe to doświadczenie nie jest po to, by "zrobić rekord". Valerian był podpięty pod specjalistyczną aparaturę, która monitorowała stan mężczyzny na bieżąco. - Później to wszystko jest analizowane przez lekarzy i są wyciągane wnioski - dodała. - Hipotermia nie jest taka zła, nic takiego złego się nie dzieje. Trzeba do tego podejść, jak do dyscypliny sportowej. Trenować, uczyć się, wiedzieć jakie procesy zachodzą w naszym organizmie, żeby to zrozumieć - tłumaczyła Szura.