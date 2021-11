Młodzież zapłaci za pandemię wysoką cenę. "Może już teraz, a może dopiero po miesiącach, latach"

Negatywny wpływ pandemii na dzieci i młodzież

Według ekspertki ciągle liczba samobójstw w tej grupie utrzymuje się na dość wysokim poziomie. - Te problemy zostały dostrzeżone przez psychologów i psychiatrów. - W tej chwili (...) jest wdrażany właśnie taki system porad, wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego zlokalizowanego bliżej szkoły, bliżej młodzieży i myślę, że w najbliższych latach, jeżeli ten program będzie zrealizowany, z dostępem do tego typu właśnie usług powinno być lepiej - oceniła. - Musimy liczyć się z tym, że niektóre popandemiczne skutki psychologiczne mogą się dopiero ujawniać. Może już teraz, a może dopiero po miesiącach, latach, może i na pewno będzie to wspólne doświadczenie pokoleniowe, które też zazwyczaj jesteśmy w stanie zaobserwować post factum - stwierdziła dr hab. Podgórska-Jachnik. W jej ocenie pandemia miała dodatkowy, negatywny wpływ na dzieci i młodzież. - To jest utrata więzi ze szkołą, z rówieśnikami, co wtórnie owocuje zaburzeniami w relacjach -podkreśliła. Jako kolejną kwestię wskazała zupełną zmianę sposobów komunikowania się. - Ten regres umiejętności społecznych można stwierdzić w toku bezpośredniego komunikowania się, ale również pośrednio można dowiedzieć się o tym na podstawie rozmów z młodymi ludźmi - mówiła. Podkreśliła, że są to jej własne spostrzeżenia, ale wzbogacone o przegląd literatury dotyczącej młodzieży w czasach pandemii, której jest już dosyć sporo. Z jej spostrzeżeń wynika, że wcale nie wszyscy uczniowie są zadowoleni z powrotu do szkoły. - Wielu uczniów woli formę zdalną i wprost to deklaruje - zaznaczyła.

Niepewności co do przyszłości

Ekspertka zauważyła, że obecne spore jest poczucie niepewności co do przyszłości i niestabilności rozwiązań. - W rozmowach z uczniami widzimy to, że nie wiadomo, co się będzie działo dalej, jest powodem do skrócenia perspektywy. Jedną z rzeczy, którą możemy powiedzieć z pewnością to jest to, że stabilne to nic nie będzie -powiedziała psycholog. Według niej należy uznać za równoważne nauczanie stacjonarne i zdalne, co pozwoli uniknąć problemów z przejściem między nimi. Konferencja odbyła się we wtorek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów w Warszawie i nauczycieli, finansowanego ze środków resortu edukacji i nauki.