Polska "Ciekawe wydarzenie na nocnym niebie". Zdjęcia Damian Dziugieł

Koniunkcja Księżyca i Wenus

We wtorek wieczorem na niebie można było zobaczyć kolejną koniunkcję, tym razem Księżyca, Jowisza i Wenus. Zdjęcia tego zjawiska widzianego z pomorskiego Lęborka otrzymaliśmy na Kontakt24.

"We wtorek po zachodzie Słońca nad Polską widoczny był układ trzech jasnych obiektów Układu Słonecznego. Jowisz, Księżyc i Wenus znalazły się na niebie w jednej linii, w niewielkich odległościach od siebie. Udało mi się uchwycić tę koniunkcję wraz z bocianem, który najwyraźniej również podziwiał to ciekawe wydarzenie na nocnym niebie" - napisał Reporter24.

Jak pisał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach" w mediach społecznościowych, widok koniunkcji przyciągał uwagę, niezależnie od miejsca obserwacji - miasta bądź terenów podmiejskich. Zjawisko też można było uchwycić za pomocą smartfona.

Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus

Kolejna koniunkcja

Dobę wcześniej, w poniedziałek, na niebie pojawiła się koniunkcja Wenus z Księżycem. Zjawisko to nic innego jak ustawienie się ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii.