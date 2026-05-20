Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ciekawe wydarzenie na nocnym niebie". Zdjęcia

|
Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Koniunkcja Księżyca i Wenus
Źródło wideo: Kontakt 24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Może zorzę
Minionego wieczoru na niebie znów mogliśmy podziwiać koniunkcję. Księżyc, Jowisz i Wenus ustawiły się na jednej linii. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek wieczorem na niebie można było zobaczyć kolejną koniunkcję, tym razem Księżyca, Jowisza i Wenus. Zdjęcia tego zjawiska widzianego z pomorskiego Lęborka otrzymaliśmy na Kontakt24.

"We wtorek po zachodzie Słońca nad Polską widoczny był układ trzech jasnych obiektów Układu Słonecznego. Jowisz, Księżyc i Wenus znalazły się na niebie w jednej linii, w niewielkich odległościach od siebie. Udało mi się uchwycić tę koniunkcję wraz z bocianem, który najwyraźniej również podziwiał to ciekawe wydarzenie na nocnym niebie" - napisał Reporter24.

Jak pisał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach" w mediach społecznościowych, widok koniunkcji przyciągał uwagę, niezależnie od miejsca obserwacji - miasta bądź terenów podmiejskich. Zjawisko też można było uchwycić za pomocą smartfona.

Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus

Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę
Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę
Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Koniunkcja Jowisza, Księżyca i Wenus
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę

Kolejna koniunkcja

Dobę wcześniej, w poniedziałek, na niebie pojawiła się koniunkcja Wenus z Księżycem. Zjawisko to nic innego jak ustawienie się ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii.

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24, Z głową w gwiazdach
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
TVN24
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
29 min
czarno na bialym coz szkodzi rozliczyc
Cóż szkodzi rozliczyć… Głos zabierają posłowie, którzy są na szczycie rankingu
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
KsiężycKosmos
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Landwarów
Dron w pobliżu Wilna
TVN24
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
TVN24
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Drony nad Polską
Drony nad Hrubieszowem i brak informacji. Burmistrz obwinia starostę
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
TVN24
Policja rozbiła grupę czerpiącą zyski z prostytucji
Zarabiali na prostytucji, prali pieniądze. Pięć osób zatrzymanych
WARSZAWA
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
TVN24
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Zatrzymano trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji
TVN24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Marcin Romanowski
"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego
Adam Styczek
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
TVN24
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Sakiewicz w prokuraturze w sprawie Ziobry, manifestacja przed budynkiem
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Zostałem zapewniony". Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Amerykanami
TVN24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
FAŁSZ"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Pentagon o żołnierzach USA w Europie. Jest oświadczenie
TVN24
Wywiad - Peter Magyar
Magyar o Polsce: to było moje osobiste życzenie
Adam Styczek
warszawa samochody auta ulica
Nowa marka aut na polskich drogach? "To może być impuls"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
TVN24
W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
Manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy
WARSZAWA
kostnica autopsja shutterstock_535755880
Z sekcji zwłok do muzeum. Rodziny nic nie wiedziały
TVN24
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
TVN24
J.D. Vance
Vance: europejskie media przesadzają z reakcją
TVN24
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Premier Węgier Peter Magyar w Warszawie
Najpierw Kraków, później Warszawa i zaskoczenie
Filip Czerwiński
Tragiczny wypadek w Chmielewie
Zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginął
WARSZAWA
Istvan Ijgyarto
Jest decyzja w sprawie węgierskiego ambasadora w Polsce
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom