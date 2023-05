"Bardzo duży wzrost". Lekarka o "niedocenianym niebezpieczeństwie"

Rok do roku mamy bardzo duży wzrost - przyznała we "Wstajesz i wiesz" profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Komentowała skok liczby zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce. Stwierdziła, że "nie doceniamy niebezpieczeństwa, które się wiąże z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu" i przypomniała, że przeciw tej chorobie można się zaszczepić.

We "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku , przyznała, że "rzeczywiście rok do roku mamy bardzo duży wzrost" liczby potwierdzonych przypadków.

Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi. Okres inkubacji, czyli wylęgania się choroby, wynosi od siedmiu do 7-14 dni. W pierwszej fazie zakażenie przebiega bezobjawowo lub wywołuje objawy grypopodobne. U części zakażonych po 7-14 dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Może wtedy dojść do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. U 35-58 procent chorych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych, a u około jednego na 100 chorych zakażenie kończy się zgonem.