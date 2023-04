Kleszcze. Rośnie nie tylko ich liczebność, ale i zasięg

Już nie tylko w lasach - kleszcze coraz lepiej czują się w miastach, dlatego przynieść je można nawet po spacerze po parku. Zagrożeni jesteśmy nie tylko my, ale i nasi pupile.

- Po siedem dziennie to się wyciągało z niego. Więcej [jest - przyp. red.] tu w parku niż w lesie, szczególnie to było dziwne - mówi pani Agnieszka, która musiała zasięgnąć pomocy weterynarza po tym, jak zobaczyła, że u jej 14-letniego psa owad skrył się w kąciku oka.

Nie ma śniegu, kleszczy jest więcej

- W ciągu ostatnich paru lat, wiele badań wskazuje na to, że tereny zurbanizowane i miejskie są takim samym, albo nawet i większym siedliskiem dla kleszczy jak lasy - mówi prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu .

- Mają siłę, żeby wejść na niskie zarośla, maksymalnie do metra. Są na takiej wysokości, na jakiej chodzą żywiciele - opowiada Krzysztof Jakubiszak, leśniczy z Leśnictwa Otomin.

Tylko w ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zapadło 445 osób. To o wiele więcej niż w 2021 roku, kiedy odnotowano "zaledwie" 210 chorych. Z kolei według danych na rok 2023, do 31 marca na chorobę tę zapadły 44 osoby. Jest to o tyle niepokojące, że wiosna tak naprawdę dopiero się zaczęła.