Kleszczy jest coraz więcej, "potrafią nas wyczuć z dużej odległości". Jak się przed nimi chronić?

Najpopularniejszym dodatkiem do kawy - oprócz mleka - jest cukier. Miłośnikom tego napoju zdarza się dodawać go nie tylko w typowej, krystalicznej postaci, ale także w syropach czy różnego rodzaju posypkach. Wszystko po to, by jak najbardziej zredukować nieprzyjemną gorycz napoju. Okazuje się jednak, że także ludzie nietolerujący laktozy lub unikający nadmiaru cukru również mogą pozbawić swoją kawę goryczy i cieszyć się jej smakiem. Sposób ten, choć wydaje się oryginalny, jest potwierdzony naukowo.