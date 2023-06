Uwaga, kleszcze! Dwukrotny wzrost liczby przypadków boreliozy w Polsce

Kleszcze są aktywne w całym kraju, co przekłada się na wyjątkowo wysoką liczbę zachorowań na boreliozę. Jak wyjaśniła w rozmowie z TVN24 profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, jest to wynik postępujących zmian klimatycznych. Ekspertka przypomniała również, w jaki sposób bronić się przed kleszczami i co zrobić, gdy zostaniemy ugryzieni.

Jak przekazał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, od 1 stycznia do 31 maja potwierdzono w Polsce 4988 przypadków boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze i wywoływanej przez krętki z rodzaju Borrelia . To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku - w tym samym okresie zanotowano ich 2613.

Niebezpieczna postać neurologiczna

Wśród objawów boreliozy, które skłaniają pacjentów do poszukania pomocy lekarskiej, najczęstszym jest rumień wędrujący. Jego leczenie wymaga zastosowania antybiotyków, jednak nie jest to szczególnie ciężka postać choroby. Znacznie bardziej niepokojąca jest druga pod względem częstości występowania postać neurologiczna.

Kleszczowe ABC

- Żeby doszło do zakażenia krętkami Borrelia, kleszcz musi w skórze siedzieć co najmniej 12 godzin - tłumaczyła ekspertka. - Mamy czas, (...) by obejrzeć skórę, zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś niepożądanego gościa. Usunięcie przed 12 godzinami gwarantuje, że nie dojdzie do transmisji.