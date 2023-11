Ogromny wzrost przypadków kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy w Polsce 

W okresie od 1 stycznia do 31 października bieżącego roku odnotowano w Polsce 21 854 przypadki zachorowania na boreliozę. Jest to o 8033 przypadki więcej niż odnotowano analogicznie w tym samym czasie w 2022 roku (13 821), a więc wzrost ten wyniósł 58,1 procenta.

Jak wyjąć kleszcza

Jeśli dojdzie do wkłucia się kleszcza, należy go jak najszybciej wyjąć z ciała. Nie wolno go smarować tłuszczem, benzyną, wykręcać ani wyciskać. Należy delikatnie chwycić kleszcza pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć w górę. Zamiast pęsety można użyć miniaturowych pompek ssących lub plastikowych kleszczołapek, które można kupić w aptece. Po wyjęciu miejsce ukłucia trzeba starannie zdezynfekować. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krwi także inne bakterie i wirusy wywołujące między innymi kleszczowe zapalenie mózgu.