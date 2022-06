Jakie gatunki kleszczy żyją w Polsce i które są najbardziej groźne

Kleszcze to groźne pasożyty, od których możemy zarazić się boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. W Polsce występuje około 20 gatunków kleszczy. Najczęściej można spotkać kleszcza pospolitego i kleszcza łąkowego. Których gatunków powinniśmy obawiać się najbardziej?

Sezon na kleszcze w Polsce trwa, przed czym ostrzegają specjaliści. Dodatkowo, jak zwracała uwagę na antenie TVN24 profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii, w tym roku kleszcze obudziły się po zimie dosyć wcześnie. Sezon na te groźne pajęczaki potrwa do jesieni.

Gatunki kleszczy w Polsce

Na świecie żyje 900 gatunków kleszczy. W naszym kraju jest ich około 20, z czego najgroźniejszych dla ludzi i zwierząt jest kilka.

Gatunki kleszczy można podzielić na kleszcze twarde (Ixodina), nazywane też właściwymi, i miękkie. Pierwsze z nich charakteryzują się twardym pancerzem na grzbiecie. U samców pokrywa on cały grzbiet, a u samic i w pozostałych stadiach rozwoju jego część. Kleszcze miękkie, do których zaliczane są obrzeżki (Argasidae), w tym obrzeżek gołębień, nie mają pancerza.

Kleszcz pospolity

Kleszcz, którego możemy spotkać w Polsce najczęściej i na obszarze całego kraju, w tym w lasach, parkach i ogrodach, to kleszcz pospolity (Ixodes ricinus). Zamieszkuje on praktycznie całą Europę. Gatunek ten najczęściej w naszym kraju atakuje ludzi i zwierzęta. Wśród chorób, które przenosi, są: borelioza, anaplazmoza, gorączka Q, czy wirus kleszczowego zapalenia mózgu (wirus KZM). Larwy najbardziej aktywne są od kwietnia i maja do października, natomiast nimfy (stadium rozwoju następujące po larwie), a także samice i samce wykazują największą aktywność od marca do października i listopada.

Żywicielami dla kleszcza pospolitego są małe ssaki, ptaki, jaszczurki, jeże, kozy, sarny, daniele, jelenie, lisy, psy, koty i ludzie. Pajęczaki te trafiają na swoich gospodarzy po mechanicznym zdjęciu na przykład z wysokich traw lub niskich krzewów. Mają najczęściej brązowy, a czasami też pomarańczowy kolor.

Dorosłe samice po napiciu się krwi osiagają długość centymetra, wcześniej liczą sobie od trzech do czterech milimetrów. Samce są mniejsze i ich długość dochodzi do 3,5 mm. Nimfy, zanim pobiorą pokarm, mają około 1,5 mm, a larwy - około milimetra. Samice żerują od trzech do 14 dni.

Kleszcz pospolity Shutterstock

Kleszcz pospolity po napiciu się krwi Shutterstock

Kleszcz łąkowy

Kolejny gatunek kleszcza mieszkającego na terenie naszego kraju to kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus). Jego nazwa pochodzi od miejsc, w których występuje, czyli łąk. Można go także spotkać nad brzegami rzek i na wrzosowiskach.

Kleszcz łąkowy żyje tylko w niektórych częściach Polski, w tym na północnym wschodzie, częściowo w centrum i na Lubelszczyźnie oraz na zachodzie. Od końca lat 90. rozprzestrzenia się ze wschodu na zachód Polski.

Ludzie rzadko stają się żywicielami kleszcza łąkowego, częściej są to psy i konie, jak również sarny, daniele, jelenie, dziki, owce i bydło. Kleszcz łąkowy jest nieznacznie mniejszy od kleszcza pospolitego, jego jasnobrązowy odwłok pokryty jest ciemnymi plamkami. Kleszcz łąkowy przenosi między innymi bakterie Babesia, które powodują babeszjozę. Aktywny jest od przełomu lutego i marca do maja oraz od sierpnia aż do początku zimy.

Kleszcz łąkowy Shutterstock

Obrzeżek gołębień

Jednym z gatunków kleszcza występującego w Polsce jest obrzeżek gołębień (Argas reflexus), którego można spotkać także prawie w całej Europie. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że najczęściej jego gospodarzami są gołębie, ale i inne ptaki, w tym drób. Rzadko zdarza się, aby żywicielami byli ludzie.

W przeciwieństwie do kleszcza pospolitego lub łąkowego, obszarami najchętniej wybieranymi do zamieszkania przez ten gatunek są budynki i jego ciepłe rejony oraz miejsca, w których gniazdują gołębie, na przykład poddasza.

Samce i samice, gdy napiją się krwi, mierzą do centymetra, a wcześniej ich długość wynosi około pięciu milimetrów. Są szarego lub szaro-brązowego koloru z ciemnymi plamkami. Ich odwłok wyróżnia się kształtem jaja.

Kilka lat temu kleszcze z tego gatunku opanowały komendę policji w Poznaniu. Pogryzły 27 policjantów, czterech z nich musiało pójść na zwolnienie lekarskie. skutki pogryzienia mogą być takie, jak po ugryzieniu przez pluskwę lub pchłę. Obrzeżek gołębień (zwany także gołębim) kłuje boleśnie, a zaczerwienienie i świąd utrzymują się długo, możliwa jest reakcja alergiczna. Przenosi na przykład boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu, gorączkę Q.

Kleszcz gryzoni i kleszcz jeżowy

Kleszcz gryzoni (Ixodes trianguliceps) występuje przede wszystkim na południu kraju, a także miejscami na północy oraz w centrum w lasach mieszanych i liściastych na terenach zacienionych. Do jego żywicieli należą gryzonie, ssaki owadożerne i niewielkich rozmiarów drapieżniki.

Podobną charakterystykę ma kleszcz jeżowy (Ixodes hexagonus), który jednak zamieszkuje całą Polskę. Ludzi atakuje rzadko, najczęściej jego "ofiarami" są jeże, lisy łasice, tchórze, gronostaje, psy i koty.

Wśród chorób, jakie przenoszą oba te gatunki kleszczy, są kleszczowe zapalenie mózgu, anaplazmoza i babeszjoza.

Kleszcz psi

Gatunkiem także zawdzięczającym nazwę swoim żywicielom jest kleszcz psi (Rhipicephalus sanguineus), przenoszący babeszjozę. Rzadko zdarza się, aby atakował ludzi. Pochodzi z Afryki i rozprzestrzenił się praktycznie na całą południową część Europy. Najbardziej lubi ciepłe regiony i ogrzewane pomieszczenia.

W Polsce rzadko można się na niego natknąć, jest zawlekany z krajów, w których występuje bardziej liczebnie.

Kleszcz psi Shutterstock

Obrzeżek polski

W 1979 zostało opisane stanowisko obrzeżka polskiego (Argas polonicus). Gatunek ten został odkryty w Krakowie na wieży Kościoła Mariackiego. Kraków to jedyne miejsce, gdzie odnotowano występowanie tego kleszcza w naszym kraju, ale stanowisko opisane w latach 90. prawdopodobnie już nie istnieje.

Pojedyncze stanowiska zostały opisane w Czechach i na Słowacji. Zasięg jego występowania może być większy, obserwacje na ten temat nie są jednak prowadzone.

Główni żywiciele obrzeżka polskiego to gołębie i jaskółki, ale mogą zdarzać się ataki na ludzi. Zamieszkuje przede wszystkim budynki, w tym strychy oraz miejsca, w których gniazdują gołębie.

