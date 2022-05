Kleszcze. "Cała Polska jest uznawana w tej chwili za strefę ryzyka"

czytaj dalej

Do nietypowego odkrycia doszło na lotnisku w Detroit. We wrześniu ubiegłego roku celnicy znaleźli w bagażu podręcznym jednego z pasażerów larwy i poczwarki nieznanej ćmy. Analiza wskazała, że należały one do gatunku, który ostatni raz został udokumentowany w 1912 roku.