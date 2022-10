Dwa daniele pojedynkowały się na drodze. Zatrąbił. Podniosły głowy i wróciły do walki

Klępina. Dwa daniele walczyły na środku drogi

Internauta powiedział, że scenę obserwował w niedzielę rano, kiedy jechał samochodem. - Jechałem na służbę trasą z Zielonej Góry , była chyba godzina 5.15. To były okolice Nowogrodu Bobrzańskiego, a konkretnie teren wsi Klępina. Wtedy zobaczyłem te daniele. Kompletnie nie przejmowały się moją obecnością. Filmik trwa kilkadziesiąt sekund, ale one walczyły ze sobą o wiele dłużej. Nie przejmowały się ani tym, że tam jestem, ani światłami, ani trąbieniem - relacjonował mężczyzna.

Bekowisko - czym jest, na czym polega?

Bekowisko to okres godowy danieli zwyczajnych (łac. Dama dama ), który przypada na połowę października i trwa do połowy listopada. W czasie jego trwania samce, czyli byki, wydają z siebie charakterystyczne, chrapliwe odgłosy nazywane beczeniem.

Na czas bekowiska samiec wykopuje specjalne wgłębienia, w których oddaje mocz. Po pewnym czasie unosi się z niego nieprzyjemny zapach, który wabi samice. Daniel wtedy niemal nic nie je i potrafi stracić nawet do 20 procent swojej masy ciała. Łanie same wybierają dla siebie kandydatów do godów. W stopniowo pogłębianych przez byka dołkach dochodzi do kopulacji.