Pierwszy wysyp grzybów w tym roku już był. Kiedy kolejny

- O grzybnię nie musimy się martwić, dopóki nie zostanie rozgrzebana. Jeżeli ktoś zniszczy ściółkę albo wierzchnią warstwę gleby, wystawi strzępki bezpośrednio na działanie słońca, to z całą pewnością dojdzie do ich zniszczenia - podkreśliła.

Pierwsza fala grzybów już za nami

Jaka pogoda sprzyja grzybom

Marta Wrzosek opisała idealne warunki pogodowe do pojawienia się grzybów. Wyjaśniła, że temperatura powinna być odpowiednio wysoka, a jednocześnie musi spaść sporo deszczu, który nie wyparuje od razu, a wsiąknie w ściółkę. Sprawi to, że będzie ona wilgotna przez dłuższy okres, a grzyby, które w większości składają się w 90 procentach z wody, będą mogły wyrosnąć. To, ile czasu musi minąć od pojawienia się opadów do wyrośnięcia owocników, zależy jednak od gatunku.