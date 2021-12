Karkonosze. Ukradziona kurtka ratownika GOPR wróciła do jego właściciela. "Turysta odesłał ją razem z krótkim listem"

Pewien turysta kilka tygodni temu próbował wejść na Śnieżkę w samych szortach. Wychłodzonemu mężczyźnie pomogli ratownicy GOPR. Poszkodowany poprosił o pożyczenie kurtki, którą po całej akcji nie oddał. We wtorek mężczyzna odesłał ją z krótkim listem z wyjaśnieniem i przeprosinami.

"W trakcie sobotnich działań podczas ewakuacji wychłodzonego turysty, który zdecydował zdobyć szczyt Śnieżki w samych szortach, jeden z ratowników pożyczył wychłodzonemu mężczyźnie swoją kurtkę. Ludzki odruch, chęć pomocy drugiej osobie. Po zwiezieniu na dół, poszkodowany poprosił o pożyczenie kurtki jeszcze na "momencik", by zejść w niej do auta, ubrać swoje ubrania i obiecał, że za chwilkę ją przywiezie. Do dziś nie wrócił" - napisali 6 grudnia na Facebooku ratownicy.